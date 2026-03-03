Рейтинг@Mail.ru
Постпредство США при ООН переносит встречи с журналистами - РИА Новости, 03.03.2026
22:17 03.03.2026
Постпредство США при ООН переносит встречи с журналистами
Постпредство США при ООН переносит встречи с журналистами

Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 3 мар - РИА Новости. Постоянное представительство Соединенных Штатов при ООН переносит встречи с журналистами на фоне военной операции США против Ирана, передает корреспондент РИА Новости.
Первая встреча со СМИ представителя американского постпредства по вопросам управления и реформ в ООН Джеффа Бартоса должна была состояться еще 23 февраля перед переходом к США председательства в Совете безопасности. Однако тогда организаторы перенесли брифинг на четвертое марта из-за охватившего Нью-Йорк, где расположена штаб-квартира ООН, снежного шторма.
После начала военной операции США и Израиля против Ирана постпредство снова отказалось от общения американского дипломата с журналистами, на этот раз без объяснения причин.
"Этот брифинг перенесен. Мы разошлем обновленное приглашение, как только подтвердим новую дату", — говорится в распространенном уведомлении, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Ряд стран закрыли или ограничили движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации в регионе.
