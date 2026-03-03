https://ria.ru/20260303/oon-2078318086.html
Постпредство США при ООН переносит встречи с журналистами
Постпредство США при ООН переносит встречи с журналистами - РИА Новости, 03.03.2026
Постпредство США при ООН переносит встречи с журналистами
Постоянное представительство Соединенных Штатов при ООН переносит встречи с журналистами на фоне военной операции США против Ирана, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T22:17:00+03:00
2026-03-03T22:17:00+03:00
2026-03-03T22:17:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152887/88/1528878887_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d40997a2f7c9daac7c4a588820fcf066.jpg
https://ria.ru/20260303/oon-2078317652.html
https://ria.ru/20260303/oon-2078315541.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152887/88/1528878887_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3ea45368d2747f72dc3836904ac7f32b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Постпредство США при ООН переносит встречи с журналистами
РИА Новости: постпредство США при ООН переносит встречи с журналистами
НЬЮ-ЙОРК, 3 мар - РИА Новости. Постоянное представительство Соединенных Штатов при ООН переносит встречи с журналистами на фоне военной операции США против Ирана, передает корреспондент РИА Новости.
Первая встреча со СМИ представителя американского постпредства по вопросам управления и реформ в ООН Джеффа Бартоса должна была состояться еще 23 февраля перед переходом к США председательства в Совете безопасности. Однако тогда организаторы перенесли брифинг на четвертое марта из-за охватившего Нью-Йорк, где расположена штаб-квартира ООН, снежного шторма.
После начала военной операции США и Израиля против Ирана постпредство снова отказалось от общения американского дипломата с журналистами, на этот раз без объяснения причин.
"Этот брифинг перенесен. Мы разошлем обновленное приглашение, как только подтвердим новую дату", — говорится в распространенном уведомлении, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщалось о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
. Ряд стран закрыли или ограничили движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации в регионе.