В ООН призвали к расследованию удара по школе в Иране

ООН, 3 мар - РИА Новости. Необходимо провести расследование удара по школе в Иране, установить, кто ответственен, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Согласно полученной нами информации, погибли дети, был нанесен удар по школе. Мы слышали разные версии от сторон. Потребуются расследования, нужно определить, кто ответственен", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
При этом он отметил, что ООН не обладает независимым подтверждением деталей трагедии, но существует достаточно общедоступных свидетельств того, что произошло нечто трагическое.
"Должна быть ответственность за гибель мирных жителей в этом конфликте и в других конфликтах, и стороны конфликта обязаны соблюдать и уважать международное гуманитарное право, которое включает недопустимость нанесения ударов по школам, гражданской инфраструктуре и, разумеется, по детям", - констатировал представитель генсека.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый день конфликта под удар попала школа для девочек "Шаджаре Тайебе" в Иране. По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, жертвами атаки, в которой власти обвинили США и Израиль, стали не менее 171 школьницы.