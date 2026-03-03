В ООН призвали к расследованию удара по школе в Иране

"Должна быть ответственность за гибель мирных жителей в этом конфликте и в других конфликтах, и стороны конфликта обязаны соблюдать и уважать международное гуманитарное право, которое включает недопустимость нанесения ударов по школам, гражданской инфраструктуре и, разумеется, по детям", - констатировал представитель генсека.