В ООН призвали к расследованию удара по школе в Иране
22:16 03.03.2026
В ООН призвали к расследованию удара по школе в Иране
В ООН призвали к расследованию удара по школе в Иране - РИА Новости, 03.03.2026
В ООН призвали к расследованию удара по школе в Иране
Необходимо провести расследование удара по школе в Иране, установить, кто ответственен, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 03.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
стефан дюжаррик
аббас аракчи
оон
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, стефан дюжаррик, аббас аракчи, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Стефан Дюжаррик, Аббас Аракчи, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
В ООН призвали к расследованию удара по школе в Иране

Дюжаррик: необходимо провести расследование удара по школе в Иране

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 3 мар - РИА Новости. Необходимо провести расследование удара по школе в Иране, установить, кто ответственен, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Согласно полученной нами информации, погибли дети, был нанесен удар по школе. Мы слышали разные версии от сторон. Потребуются расследования, нужно определить, кто ответственен", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Россия и Китай заблокировали программу председательства США в Совбезе ООН
Вчера, 21:56
При этом он отметил, что ООН не обладает независимым подтверждением деталей трагедии, но существует достаточно общедоступных свидетельств того, что произошло нечто трагическое.
"Должна быть ответственность за гибель мирных жителей в этом конфликте и в других конфликтах, и стороны конфликта обязаны соблюдать и уважать международное гуманитарное право, которое включает недопустимость нанесения ударов по школам, гражданской инфраструктуре и, разумеется, по детям", - констатировал представитель генсека.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый день конфликта под удар попала школа для девочек "Шаджаре Тайебе" в Иране. По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, жертвами атаки, в которой власти обвинили США и Израиль, стали не менее 171 школьницы.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Президент Турции Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Система ООН игнорируется на фоне кризиса вокруг Ирана, заявил Эрдоган
Вчера, 21:33
 
В миреИранСШАИзраильСтефан ДюжаррикАббас АракчиООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
