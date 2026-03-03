Россия и Китай заблокировали программу председательства США в Совбезе ООН

ООН, 3 мар - РИА Новости. Россия и Китай выступили против принятия программы работы председательства США в Совбезе ООН из-за включения в нее американской стороной брифинга комитета СБ 1737 по "санкциям" в отношении Ирана, сообщили в постпредстве РФ при Всемирной Организации.

"В феврале мы вновь довели до американских коллег нашу позицию на этот счет, призвав их воздержаться от включения в программу работы подобного мероприятия. К сожалению, наша просьба не была удовлетворена. По этой причине у нас не было иного выбора, кроме как выступить против принятия программы работы СБ на март", - констатировали в российской миссии.