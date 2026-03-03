Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай заблокировали программу председательства США в Совбезе ООН - РИА Новости, 03.03.2026
21:56 03.03.2026
Россия и Китай заблокировали программу председательства США в Совбезе ООН
Россия и Китай заблокировали программу председательства США в Совбезе ООН
в мире
россия
сша
китай
оон
2026
Россия и Китай заблокировали программу председательства США в Совбезе ООН

ООН, 3 мар - РИА Новости. Россия и Китай выступили против принятия программы работы председательства США в Совбезе ООН из-за включения в нее американской стороной брифинга комитета СБ 1737 по "санкциям" в отношении Ирана, сообщили в постпредстве РФ при Всемирной Организации.
Программа работы Совбеза - неформальная форма оповещения членов ООН, журналистов и других лиц о предстоящих мероприятиях. Формально же заседание считается согласованным только в день его проведения, когда Совет утверждает повестку дня. США в марте председательствуют в органе.
"Мы были вынуждены пойти на этот шаг в связи с тем, что в подготовленном США проекте документа фигурировал брифинг Комитета СБ 1737 по "санкциям" в отношении Ирана, работа которого якобы была возобновлена в сентябре 2025 года в результате запуска Великобританией, Францией и Германией механизма восстановления действия антииранских резолюций СБ (так называемого "снэпбэка")", - говорится в заявлении постпредства РФ.
Как напомнили в представительстве, РФ неоднократно разъясняла, что, по версии Москвы, в действительности никакого "снэпбэка" не произошло и правовых и процедурных оснований для возобновления работы Комитета 1737 и проведения его брифингов в СБ нет.
"В феврале мы вновь довели до американских коллег нашу позицию на этот счет, призвав их воздержаться от включения в программу работы подобного мероприятия. К сожалению, наша просьба не была удовлетворена. По этой причине у нас не было иного выбора, кроме как выступить против принятия программы работы СБ на март", - констатировали в российской миссии.
