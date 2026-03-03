Рейтинг@Mail.ru
В МИД считают, что новый генсек ООН должен быть готов к диалогу с Россией
17:57 03.03.2026 (обновлено: 23:23 03.03.2026)
В МИД считают, что новый генсек ООН должен быть готов к диалогу с Россией
В МИД считают, что новый генсек ООН должен быть готов к диалогу с Россией

Здание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Следующий генеральный секретарь ООН должен быть готов к конструктивному взаимодействию с Россией, в том числе по украинскому конфликту, заявил замглавы МИД России Александр Алимов.
"Естественно, для нас важна — и мы будем четко и откровенно говорить с кандидатом — готовность конструктивно взаимодействовать с российской стороной по приоритетным для нас вопросам, включая украинский кризис, устранение коренных причин этого конфликта", — сказал он, выступая в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Как отметил Алимов, следующий генсек ООН должен также взвешенно подходить к реформам организации, кадровому составу ее секретариата и всему комплексу сопутствующих вопросов.
"Нужен, да. Опытный, да. Профессиональный, да. С международным авторитетом. Но при этом не нужен, скажем так, витиеватый придворный коллективного западного сюзерена. То есть нужен независимый политик, при этом действующий четко в рамках своих полномочий", — добавил он.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
В ООН боятся называть вещи своими именами в ситуации с Ираном, заявил МИД
Вчера, 15:21
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
