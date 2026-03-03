В МИД считают, что новый генсек ООН должен быть готов к диалогу с Россией

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Следующий генеральный секретарь ООН должен быть готов к конструктивному взаимодействию с Россией, в том числе по украинскому конфликту, заявил замглавы МИД России Александр Алимов.

"Естественно, для нас важна — и мы будем четко и откровенно говорить с кандидатом — готовность конструктивно взаимодействовать с российской стороной по приоритетным для нас вопросам, включая украинский кризис, устранение коренных причин этого конфликта", — сказал он, выступая в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

Как отметил Алимов, следующий генсек ООН должен также взвешенно подходить к реформам организации, кадровому составу ее секретариата и всему комплексу сопутствующих вопросов.