В МИД считают, что новый генсек ООН должен быть готов к диалогу с Россией
В МИД считают, что новый генсек ООН должен быть готов к диалогу с Россией - РИА Новости, 03.03.2026
В МИД считают, что новый генсек ООН должен быть готов к диалогу с Россией
Следующий генеральный секретарь ООН должен быть готов к конструктивному взаимодействию с Россией, в том числе по украинскому конфликту, заявил замглавы МИД... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T17:57:00+03:00
2026-03-03T17:57:00+03:00
2026-03-03T23:23:00+03:00
в мире
россия
оон
россия
Новости
В МИД считают, что новый генсек ООН должен быть готов к диалогу с Россией
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Следующий генеральный секретарь ООН должен быть готов к конструктивному взаимодействию с Россией, в том числе по украинскому конфликту, заявил замглавы МИД России Александр Алимов.
"Естественно, для нас важна — и мы будем четко и откровенно говорить с кандидатом — готовность конструктивно взаимодействовать с российской стороной по приоритетным для нас вопросам, включая украинский кризис, устранение коренных причин этого конфликта", — сказал он, выступая в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Как отметил Алимов, следующий генсек ООН
должен также взвешенно подходить к реформам организации, кадровому составу ее секретариата и всему комплексу сопутствующих вопросов.
"Нужен, да. Опытный, да. Профессиональный, да. С международным авторитетом. Но при этом не нужен, скажем так, витиеватый придворный коллективного западного сюзерена. То есть нужен независимый политик, при этом действующий четко в рамках своих полномочий", — добавил он.