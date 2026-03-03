Рейтинг@Mail.ru
Значительного прогресса по реформе СБ ООН нет, заявил замглавы МИД - РИА Новости, 03.03.2026
16:05 03.03.2026
Значительного прогресса по реформе СБ ООН нет, заявил замглавы МИД
2026
в мире, россия, совет безопасности оон, оон
В мире, Россия, Совет Безопасности ООН, ООН
Значительного прогресса по реформе СБ ООН нет, заявил замглавы МИД

Замглавы МИД РФ Алимов: значительного прогресса по реформе СБ ООН нет

Флаг ООН на автомобиле. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Значительного прогресса по реформе Совета Безопасности ООН пока нет, но Россия не отстраняется от этого процесса, заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов.
"Мы ангажированы, мы не устраняемся, мы признаем, что значительного прогресса по вопросу реформ СБ пока не удается, поскольку в таком многогранном, чувствительном, действительно, вопросе надлежит продвигаться максимально осмотрительно", - сказал он, выступая в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
