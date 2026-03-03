Значительного прогресса по реформе СБ ООН нет, заявил замглавы МИД

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Значительного прогресса по реформе Совета Безопасности ООН пока нет, но Россия не отстраняется от этого процесса, заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов.

"Мы ангажированы, мы не устраняемся, мы признаем, что значительного прогресса по вопросу реформ СБ пока не удается, поскольку в таком многогранном, чувствительном, действительно, вопросе надлежит продвигаться максимально осмотрительно", - сказал он, выступая в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".