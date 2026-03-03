МИД рассказал, от чего зависит роль СБ ООН в налаживании ситуации с Ираном

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Роль Совета безопасности ООН в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке будет зависеть от готовности его членов к конструктивной работе на этом направлении, рассказал замглавы МИД РФ Александр Алимов.

"Удивляет содержание некоторых выступлений западных членов Совета безопасности. Насколько члены Совета безопасности будут готовы к конструктивному участию в процессе урегулирования, от этого и будет зависеть его вклад", - сказал Алимов, выступая в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".