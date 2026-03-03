Рейтинг@Mail.ru
МИД рассказал, от чего зависит роль СБ ООН в налаживании ситуации с Ираном - РИА Новости, 03.03.2026
15:24 03.03.2026 (обновлено: 15:29 03.03.2026)
МИД рассказал, от чего зависит роль СБ ООН в налаживании ситуации с Ираном
МИД рассказал, от чего зависит роль СБ ООН в налаживании ситуации с Ираном
Роль Совета безопасности ООН в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке будет зависеть от готовности его членов к конструктивной работе на этом направлении,... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T15:24:00+03:00
2026-03-03T15:29:00+03:00
ближний восток, россия, оон, в мире, сша, военная операция сша и израиля против ирана
Ближний Восток, Россия, ООН, В мире, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
МИД рассказал, от чего зависит роль СБ ООН в налаживании ситуации с Ираном

МИД: роль СБ ООН в налаживании ситуации с Ираном зависит от готовности к работе

© REUTERS / Majid AsgaripourИранский флаг на месте удара в Тегеране
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Иранский флаг на месте удара в Тегеране
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Роль Совета безопасности ООН в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке будет зависеть от готовности его членов к конструктивной работе на этом направлении, рассказал замглавы МИД РФ Александр Алимов.
"Удивляет содержание некоторых выступлений западных членов Совета безопасности. Насколько члены Совета безопасности будут готовы к конструктивному участию в процессе урегулирования, от этого и будет зависеть его вклад", - сказал Алимов, выступая в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Бойцы КСИР - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля
Ближний ВостокРоссияООНВ миреСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
