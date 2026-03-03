ООН заявила о готовности расширить помощь на Ближнем Востоке

РИМ, 3 мар – РИА Новости. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН готова увеличить масштабы оказания помощи на Ближнем Востоке после начала операции США и Израиля против Ирана, говорится в сообщении организации.
В Ливане ВПП уже применяет планы действий в чрезвычайных ситуациях в координации с местными властями, оказывая продовольственную помощь и поддержку перемещенным лицам.
"Влияние конфликта на коммерческое судоходство и авиаперевозки оказывает дополнительное давление на гуманитарные цепочки поставок, которыми управляет ВПП, на перемещения персонала и на планирование логистики. На данный момент ВПП оценивает, что для поддержания первоначального трехмесячного реагирования в чрезвычайных ситуациях, если кризис на Ближнем Востоке продолжит обостряться, потребуется не менее 200 миллионов долларов", - пишет гуманитарное агентство.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.