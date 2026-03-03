Рейтинг@Mail.ru
В Омане нефтехранилище в порту получило повреждения после атаки, пишут СМИ
10:35 03.03.2026 (обновлено: 11:05 03.03.2026)
В Омане нефтехранилище в порту получило повреждения после атаки, пишут СМИ
В Омане нефтехранилище в порту получило повреждения после атаки, пишут СМИ
Нефтехранилище в оманском порту Дукм повреждено после атаки БПЛА, сообщило во вторник госагентство ONA со ссылкой на источник в органах безопасности. РИА Новости, 03.03.2026
оман, в мире, израиль, сша, военная операция сша и израиля против ирана, иран
Оман, В мире, Израиль, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран
В Омане нефтехранилище в порту получило повреждения после атаки, пишут СМИ

ONA: нефтехранилище в порту Дукм получило повреждения после атаки

СТАМБУЛ, 3 мар - РИА Новости. Нефтехранилище в оманском порту Дукм повреждено после атаки БПЛА, сообщило во вторник госагентство ONA со ссылкой на источник в органах безопасности.
Крупнейший в султанате Оман торговый порт Дукм обслуживает идущие из Аравийского моря и Индийского океана суда. 1 марта он уже подвергся атаке БПЛА.
"Нефтехранилища в порту Дукм были атакованы несколькими БПЛА, в одно из них зафиксировано попадание БПЛА. Жертв нет, ущерб поврежденному хранилищу под контролем", - сообщил агентству источник.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
