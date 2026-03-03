https://ria.ru/20260303/ona-2078116302.html
В Омане нефтехранилище в порту получило повреждения после атаки, пишут СМИ
Нефтехранилище в оманском порту Дукм повреждено после атаки БПЛА, сообщило во вторник госагентство ONA со ссылкой на источник в органах безопасности. РИА Новости, 03.03.2026
ONA: нефтехранилище в порту Дукм получило повреждения после атаки