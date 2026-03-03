Рейтинг@Mail.ru
17:15 03.03.2026
Сотрудника ДПС, прославившегося роликами в TikTok, заподозрили во взятке

РИА Новости: известного сотрудника ДПС из Омска Степанова заподозрили во взятке

Георгий Степанов
Георгий Степанов
Георгий Степанов
Георгий Степанов
ОМСК, 3 мар - РИА Новости. Старший инспектор ДПС Госавтоинспекции по Омску Георгий Степанов, ставший известным благодаря роликам для TikTok, и его знакомый подозреваются в даче взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.
"По предварительной информации, старший инспектор ДПС Госавтоинспекции УМВД России по городу Омску и его знакомый передали незаконное денежное вознаграждение должностному лицу. Руководством УМВД России по Омской области по данному факту назначена служебная проверка", - сказали в пресс-службе.
В УМВД уточнили, что речь идет о старшем инспекторе ДПС Георгии Степанове.
Степанов получил известность благодаря роликам в TikTok, посвященным его работе. В этой соцсети у Степанова более 518 тысяч подписчиков.
Как отметили в пресс-службе, Степанов отстранен от выполнения служебных обязанностей и при подтверждении вины будет уволен из органов внутренних дел.
СК завершил дело о взятках против экс-командира красноярского полка ДПС
30 октября 2025, 07:05
30 октября 2025, 07:05
 
ПроисшествияОмскОмская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
