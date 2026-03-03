Сотрудника ДПС, прославившегося роликами в TikTok, заподозрили во взятке

ОМСК, 3 мар - РИА Новости. Старший инспектор ДПС Госавтоинспекции по Омску Георгий Степанов, ставший известным благодаря роликам для TikTok, и его знакомый подозреваются в даче взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.

"По предварительной информации, старший инспектор ДПС Госавтоинспекции У МВД России по городу Омску и его знакомый передали незаконное денежное вознаграждение должностному лицу. Руководством УМВД России по Омской области по данному факту назначена служебная проверка", - сказали в пресс-службе.

В УМВД уточнили, что речь идет о старшем инспекторе ДПС Георгии Степанове.

Степанов получил известность благодаря роликам в TikTok, посвященным его работе. В этой соцсети у Степанова более 518 тысяч подписчиков.