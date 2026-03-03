Рейтинг@Mail.ru
Трех жителей Омска осудили за пытки мужчины из-за криптовалюты - РИА Новости, 03.03.2026
14:56 03.03.2026
Трех жителей Омска осудили за пытки мужчины из-за криптовалюты
Трех жителей Омска осудили за пытки мужчины из-за криптовалюты - РИА Новости, 03.03.2026
Трех жителей Омска осудили за пытки мужчины из-за криптовалюты
Трех жителей Омска, которые пытали мужчину, чтоб получить от него деньги и криптовалюту, приговорили к 5 годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 03.03.2026
происшествия, омск, россия
Происшествия, Омск, Россия
Трех жителей Омска осудили за пытки мужчины из-за криптовалюты

Трем жителям Омска дали 5 лет колонии за пытки мужчины из-за криптовалюты

Статуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
ОМСК, 3 мар - РИА Новости. Трех жителей Омска, которые пытали мужчину, чтоб получить от него деньги и криптовалюту, приговорили к 5 годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Преступление произошло в апреле 2024 года. Судом установлено, что трое молодых омичей в масках ворвались в квартиру к мужчине, к которому один из них ранее доставлял посылку. Они удерживали его и требовали отдать им деньги и криптовалюту. При этом они угрожали мужчине ножом и избивали. На шум прибежала соседка, после чего преступники скрылись.
"Ленинский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении трех местных жителей 21 и 23 лет. Они признаны виновными по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой). Суд назначил указанным лицам наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима на срок от 5 до 5 лет 2 месяцев", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Вину в совершении преступлений они не признали. Также суд обязал их в солидарном порядке выплатить потерпевшему мужчине 400 тысяч рублей в качестве возмещения причиненного морального вреда.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Суд в Якутске арестовал пятерых полицейских за пытки задержанного
6 февраля, 09:34
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
