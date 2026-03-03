Трех жителей Омска осудили за пытки мужчины из-за криптовалюты

Преступление произошло в апреле 2024 года. Судом установлено, что трое молодых омичей в масках ворвались в квартиру к мужчине, к которому один из них ранее доставлял посылку. Они удерживали его и требовали отдать им деньги и криптовалюту. При этом они угрожали мужчине ножом и избивали. На шум прибежала соседка, после чего преступники скрылись.