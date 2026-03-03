Рейтинг@Mail.ru
Оман заявил о наличии выходов на дипломатию между Ираном, Израилем и США - РИА Новости, 03.03.2026
20:42 03.03.2026
Оман заявил о наличии выходов на дипломатию между Ираном, Израилем и США
Оман заявил о наличии выходов на дипломатию между Ираном, Израилем и США - РИА Новости, 03.03.2026
Оман заявил о наличии выходов на дипломатию между Ираном, Израилем и США
Оман, выступавший посредником между США и Ираном, заявил о наличии дипломатических "выходов" из конфликта в регионе, призывает к немедленному прекращению огня. РИА Новости, 03.03.2026
в мире, оман, иран, израиль, бадр аль-бусаиди
В мире, Оман, Иран, Израиль, Бадр Аль-Бусаиди
Оман заявил о наличии выходов на дипломатию между Ираном, Израилем и США

МИД Омана: у сторон конфликта на Ближнем Востоке еще есть выходы на дипломатию

Маскат, Оман
Маскат, Оман - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Getty Images / Stefan Tomic
Маскат, Оман . Архивное фото
СТАМБУЛ, 3 мар – РИА Новости. Оман, выступавший посредником между США и Ираном, заявил о наличии дипломатических "выходов" из конфликта в регионе, призывает к немедленному прекращению огня.
"Обращаемся к большому числу людей со всех сторон света, связавшихся с нами: Оман ценит вашу поддержку наших усилий по прекращению войны. Оман, ставший сильнее за счет вашей солидарности, повторяет призыв к немедленному прекращению огня и возвращению к ответственной региональной дипломатии. Все еще есть доступные "выходы". Давайте используем их", - заявил глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди в соцсети X.
 
