Оман заявил о наличии выходов на дипломатию между Ираном, Израилем и США
Оман, выступавший посредником между США и Ираном, заявил о наличии дипломатических "выходов" из конфликта в регионе, призывает к немедленному прекращению огня. РИА Новости, 03.03.2026
МИД Омана: у сторон конфликта на Ближнем Востоке еще есть выходы на дипломатию