Блогер из Молдавии рассказала, как выбралась из Дубая за семь тысяч евро

КИШИНЕВ, 3 мар - РИА Новости. Блогер из Молдавии Евгения Гуцу, которая отдыхала в Дубае вместе с мамой, рассказала, что добралась домой через Оман, но ей пришлось заплатить за билеты 7 тысяч евро, хотя обычно они стоят в 10 раз дешевле.

Она отметила, что до Омана добралась на машине, оттуда уже смогла улететь на родину. Билеты на самолет обошлись девушке в 7 тысяч евро, хотя за два дня до этого их можно было купить в 10 раз дешевле.