Рейтинг@Mail.ru
Оман сбил два БПЛА, еще один упал около порта Салала - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/oman-2078203436.html
Оман сбил два БПЛА, еще один упал около порта Салала
Оман сбил два БПЛА, еще один упал около порта Салала - РИА Новости, 03.03.2026
Оман сбил два БПЛА, еще один упал около порта Салала
Оман сбил два беспилотника в провинции Дофар, еще один упал около порта Салала, жертв и материального ущерба нет, передает оманское агентство ONA со ссылкой на... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T14:42:00+03:00
2026-03-03T14:42:00+03:00
в мире
оман
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993807384_0:282:3068:2008_1920x0_80_0_0_b5bfe0449f814e9b543cbb1cc7752576.jpg
https://ria.ru/20260303/ksir-2078191185.html
оман
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993807384_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_0c98d70a2abdc386f955d41d08a937b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оман, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Оман, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Оман сбил два БПЛА, еще один упал около порта Салала

ONA: Оман сбил два БПЛА, еще один упал около порта Салала, жертв нет

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаг Султаната Оман в Маскате
Флаг Султаната Оман в Маскате - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в медиабанк
Флаг Султаната Оман в Маскате. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 3 мар - РИА Новости. Оман сбил два беспилотника в провинции Дофар, еще один упал около порта Салала, жертв и материального ущерба нет, передает оманское агентство ONA со ссылкой на источник в органах безопасности.
"Источник в органах безопасности сообщил о том, что в воздушном пространстве Дофара были сбиты два беспилотника, третий упал около порта Салала, жертв и материального ущерба нет", - говорится в материале агентства.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Бойцы КСИР - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля
Вчера, 14:17
 
В миреОманСШАИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала