Экологи призвали выращивать огурцы на даче и балконе для спасения природы - РИА Новости, 03.03.2026
19:19 03.03.2026
Экологи призвали выращивать огурцы на даче и балконе для спасения природы
Экологи утверждают, что выращивание огурцов на даче, балконе или окне поможет не только сэкономить бюджет, но и спасти природу. РИА Новости, 03.03.2026
РИА Новости
2026
РИА Новости
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
РИА Новости
Экологи призвали выращивать огурцы на даче и балконе для спасения природы

© РИА Новости / Артур Лебедев
Огурцы в теплице
Огурцы в теплице
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Огурцы в теплице. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Экологи утверждают, что выращивание огурцов на даче, балконе или окне поможет не только сэкономить бюджет, но и спасти природу.
По информации специалистов, углеродный след килограмма огурцов в крупных супермаркетах может достигать 2,5-3,5 килограммов CO2-эквивалента с учетом отопления, холодильного хранения и логистики. В магазинах формата "у дома" этот показатель ниже — в среднем 1,5-2 килограмма CO2-эквивалента на килограмм продукции. При выращивании огурцов в частных домохозяйствах углеродный след минимален и может составлять менее 0,3-0,5 килограмма CO2-эквивалента, так как транспортные и складские выбросы практически отсутствуют, отмечают экологи.
Урожай огурцов - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Россиянам рассказали, где можно найти самые дешевые огурцы
19 февраля, 09:43
"Разница в углеродном следе между тепличными огурцами из супермаркета и урожаем с собственного участка может достигать десятикратного значения. Домашнее выращивание - это самый простой способ сократить выбросы без отказа от привычных продуктов", - объяснил "Ленте.ру" гендиректор и основатель проекта "Сохрани лес" Андрей Хорошилов.
Специалист подчеркнул, что даже небольшой домашний огород, развести который может почти каждый человек, вносит значимый вклад в устойчивое потребление.
Посевной календарь - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Когда и что сажать в 2026 году: лунный посевной календарь по месяцам и дням
30 декабря 2025, 20:00
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
