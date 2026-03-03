https://ria.ru/20260303/ogurets-2078291553.html
Экологи призвали выращивать огурцы на даче и балконе для спасения природы
Экологи призвали выращивать огурцы на даче и балконе для спасения природы
Экологи утверждают, что выращивание огурцов на даче, балконе или окне поможет не только сэкономить бюджет, но и спасти природу. РИА Новости, 03.03.2026
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Экологи утверждают, что выращивание огурцов на даче, балконе или окне поможет не только сэкономить бюджет, но и спасти природу.
По информации специалистов, углеродный след килограмма огурцов в крупных супермаркетах может достигать 2,5-3,5 килограммов CO2-эквивалента с учетом отопления, холодильного хранения и логистики. В магазинах формата "у дома" этот показатель ниже — в среднем 1,5-2 килограмма CO2-эквивалента на килограмм продукции. При выращивании огурцов в частных домохозяйствах углеродный след минимален и может составлять менее 0,3-0,5 килограмма CO2-эквивалента, так как транспортные и складские выбросы практически отсутствуют, отмечают экологи.
"Разница в углеродном следе между тепличными огурцами из супермаркета и урожаем с собственного участка может достигать десятикратного значения. Домашнее выращивание - это самый простой способ сократить выбросы без отказа от привычных продуктов", - объяснил "Ленте.ру"
гендиректор и основатель проекта "Сохрани лес" Андрей Хорошилов.
Специалист подчеркнул, что даже небольшой домашний огород, развести который может почти каждый человек, вносит значимый вклад в устойчивое потребление.