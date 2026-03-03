Рейтинг@Mail.ru
В Истре и Электростали обрушились кровли двух домов из-за снега
13:37 03.03.2026 (обновлено: 13:45 03.03.2026)
В Истре и Электростали обрушились кровли двух домов из-за снега
происшествия
электросталь
истра
московская область (подмосковье)
электросталь
истра
московская область (подмосковье)
В Истре и Электростали обрушились кровли двух домов из-за снега

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Кровли двух жилых зданий обрушились на общей площади 20 квадратных метров в подмосковной Истре и Электростали из-за высокой нагрузки снега, расселение людей не требуется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На улице Красная в Электростали из-за снеговой нагрузки произошло обрушение кровли на площади 10 квадратных метров кирпичного двухэтажного двухподъездного жилого дома", - сказал собеседник агентства.
Еще одно обрушение кровли на площади 10 "квадратов" произошло в двухэтажном двухподъездном жилом доме в поселке Курсаково Истринского городского округа. По предварительной информации, в результате двух происшествий пострадавших нет.
"Несущие конструкции зданий не пострадали, расселение не требуется", - заключил собеседник агентства, добавив, что обрушения произошли накануне.
На месте частичного обрушения кровли в одном из отделений больницы в Фурманове - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В Ивановской области обрушилась крыша больницы
25 февраля, 15:29
 
ПроисшествияЭлектростальИстраМосковская область (Подмосковье)
 
 
