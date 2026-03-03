https://ria.ru/20260303/obrushenie-2078175898.html
В Истре и Электростали обрушились кровли двух домов из-за снега
В Истре и Электростали обрушились кровли двух домов из-за снега - РИА Новости, 03.03.2026
В Истре и Электростали обрушились кровли двух домов из-за снега
Кровли двух жилых зданий обрушились на общей площади 20 квадратных метров в подмосковной Истре и Электростали из-за высокой нагрузки снега, расселение людей не... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T13:37:00+03:00
2026-03-03T13:37:00+03:00
2026-03-03T13:45:00+03:00
происшествия
электросталь
истра
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474176_0:96:2784:1662_1920x0_80_0_0_b8190601beeae55263de603f74b09f88.jpg
https://ria.ru/20260225/obrushenie-2076664126.html
электросталь
истра
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474176_221:0:2564:1757_1920x0_80_0_0_a8ebd38de71deee4987159c771144aaf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, электросталь, истра, московская область (подмосковье)
Происшествия, Электросталь, Истра, Московская область (Подмосковье)
В Истре и Электростали обрушились кровли двух домов из-за снега
В Истре и Электростали обрушились кровли двух жилых домов из-за снега
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Кровли двух жилых зданий обрушились на общей площади 20 квадратных метров в подмосковной Истре и Электростали из-за высокой нагрузки снега, расселение людей не требуется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На улице Красная в Электростали
из-за снеговой нагрузки произошло обрушение кровли на площади 10 квадратных метров кирпичного двухэтажного двухподъездного жилого дома", - сказал собеседник агентства.
Еще одно обрушение кровли на площади 10 "квадратов" произошло в двухэтажном двухподъездном жилом доме в поселке Курсаково Истринского городского округа. По предварительной информации, в результате двух происшествий пострадавших нет.
"Несущие конструкции зданий не пострадали, расселение не требуется", - заключил собеседник агентства, добавив, что обрушения произошли накануне.