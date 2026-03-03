В Истре и Электростали обрушились кровли двух домов из-за снега

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Кровли двух жилых зданий обрушились на общей площади 20 квадратных метров в подмосковной Истре и Электростали из-за высокой нагрузки снега, расселение людей не требуется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

"На улице Красная в Электростали из-за снеговой нагрузки произошло обрушение кровли на площади 10 квадратных метров кирпичного двухэтажного двухподъездного жилого дома", - сказал собеседник агентства.

Еще одно обрушение кровли на площади 10 "квадратов" произошло в двухэтажном двухподъездном жилом доме в поселке Курсаково Истринского городского округа. По предварительной информации, в результате двух происшествий пострадавших нет.