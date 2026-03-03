https://ria.ru/20260303/oae-2078327051.html
В ОАЭ заявили, что не предоставляли территорию для атак по Ирану
В ОАЭ заявили, что не предоставляли территорию для атак по Ирану - РИА Новости, 03.03.2026
В ОАЭ заявили, что не предоставляли территорию для атак по Ирану
ОАЭ не предоставляли территорию для атак по Ирану, заявил в ночь на среду МИД арабской страны. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T23:53:00+03:00
2026-03-03T23:53:00+03:00
2026-03-03T23:53:00+03:00
в мире
иран
сша
оаэ
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072387009_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_a2eaaeef000459ab7c1b6cf4dbcf9ce0.jpg
https://ria.ru/20260303/makron-2078318374.html
https://ria.ru/20260303/rubio-2078325559.html
иран
сша
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072387009_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_d669fb3976a350d8e6119404fbd6a860.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, оаэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
В ОАЭ заявили, что не предоставляли территорию для атак по Ирану
МИД ОАЭ заявил, что страна не предоставляла территорию для атак по Ирану