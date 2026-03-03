Рейтинг@Mail.ru
В ОАЭ заявили, что не предоставляли территорию для атак по Ирану - РИА Новости, 03.03.2026
23:53 03.03.2026
В ОАЭ заявили, что не предоставляли территорию для атак по Ирану
В ОАЭ заявили, что не предоставляли территорию для атак по Ирану - РИА Новости, 03.03.2026
В ОАЭ заявили, что не предоставляли территорию для атак по Ирану
ОАЭ не предоставляли территорию для атак по Ирану, заявил в ночь на среду МИД арабской страны. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T23:53:00+03:00
2026-03-03T23:53:00+03:00
в мире
иран
сша
оаэ
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
оаэ
в мире, иран, сша, оаэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
В ОАЭ заявили, что не предоставляли территорию для атак по Ирану

МИД ОАЭ заявил, что страна не предоставляла территорию для атак по Ирану

Флаги ОАЭ у дворца Каср аль-Ватан в Абу-Даби
Флаги ОАЭ у дворца Каср аль-Ватан в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Флаги ОАЭ у дворца Каср аль-Ватан в Абу-Даби. Архивное фото
СТАМБУЛ, 3 мар - РИА Новости. ОАЭ не предоставляли территорию для атак по Ирану, заявил в ночь на среду МИД арабской страны.
"ОАЭ подчеркивают, что не разрешали использовать территорию или свои территориальные воды или воздушное пространство для каких-либо атак по Ирану, придерживаясь своей политики добрососедства и деэскалации в соответствии с Уставом ООН", - говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД ОАЭ.
Франция не одобряет действия США и Израиля против Ирана, заявил Макрон
Государство при этом сохраняет право на самооборону, отметили в ведомстве.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчеркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона. Корпус стражей исламской революции заявлял, что целями иранских ударов являются военные объекты Израиля.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Дрон атаковал парковку консульства США в Дубае, заявил Рубио
В миреИранСШАОАЭВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
