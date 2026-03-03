ОАЭ заявили, что не участвуют в войне с Ираном

СТАМБУЛ, 3 мар - РИА Новости. ОАЭ не участвуют в войне с Ираном и не собираются менять позицию, заявил в ночь на среду МИД арабской страны.

ОАЭ рассматривают возможность принятия активных оборонительных мер против Ирана в ответ на удары по объектам на эмиратской территории, сообщил ранее портал Axios со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями властей ОАЭ.

"ОАЭ подчеркивают, что не принимали никаких решений касательно изменения оборонительной позиции в отношении многократных иранских атак", - говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД ОАЭ.

Арабское государство отметило, что подверглось с начала эскалации "более 1000" ударов.

"ОАЭ не участвуют в войне с Ираном", - отметило ведомство.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчеркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США , которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона . Корпус стражей исламской революции заявлял, что целями иранских ударов являются военные объекты Израиля