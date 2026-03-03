Рейтинг@Mail.ru
ОАЭ заявили, что не участвуют в войне с Ираном
23:38 03.03.2026 (обновлено: 23:49 03.03.2026)
ОАЭ заявили, что не участвуют в войне с Ираном
ОАЭ не участвуют в войне с Ираном и не собираются менять позицию, заявил в ночь на среду МИД арабской страны.
оаэ, иран, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, сша, али лариджани
ОАЭ, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, США, Али Лариджани
ОАЭ заявили, что не участвуют в войне с Ираном

ОАЭ заявили, что не участвуют в войне с Ираном и остаются на позициях обороны

СТАМБУЛ, 3 мар - РИА Новости. ОАЭ не участвуют в войне с Ираном и не собираются менять позицию, заявил в ночь на среду МИД арабской страны.
ОАЭ рассматривают возможность принятия активных оборонительных мер против Ирана в ответ на удары по объектам на эмиратской территории, сообщил ранее портал Axios со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями властей ОАЭ.
Башни Этихад в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Российские туристы в ОАЭ пожаловались на недельный перенос рейса
Вчера, 22:11
"ОАЭ подчеркивают, что не принимали никаких решений касательно изменения оборонительной позиции в отношении многократных иранских атак", - говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД ОАЭ.
Арабское государство отметило, что подверглось с начала эскалации "более 1000" ударов.
"ОАЭ не участвуют в войне с Ираном", - отметило ведомство.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчеркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона. Корпус стражей исламской революции заявлял, что целями иранских ударов являются военные объекты Израиля.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Дрон атаковал парковку консульства США в Дубае, заявил Рубио
Вчера, 23:37
 
ОАЭ Иран Военная операция США и Израиля против Ирана В мире США Али Лариджани
 
 
