Российские туристы в ОАЭ пожаловались на недельный перенос рейса

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Находящаяся в ОАЭ российская туристка Дарья рассказала РИА Новости, что ее рейс перенесен с первого марта на седьмое, а после выселения они вынуждены сидеть в лобби отеля, ожидая информацию от туроператора о размещении.

"Мы должны были вылетать первого марта… в Москву . В восемь утра первого марта (день-в-день) мы узнали, что наш рейс перенесен на седьмое марта", - рассказала Дарья.

Она уточнила, что только утром в понедельник туристам сказали, что принимающая сторона продлила размещение в отеле до вторника. Днем во вторник туристам предложили переезд в другой отель.

"Мы уже полдня сидим в холле отеля на чемоданах", - рассказала туристка.