Российские туристы в ОАЭ пожаловались на недельный перенос рейса
Туризм
 
22:11 03.03.2026
Российские туристы в ОАЭ пожаловались на недельный перенос рейса
Российские туристы в ОАЭ пожаловались на недельный перенос рейса
Находящаяся в ОАЭ российская туристка Дарья рассказала РИА Новости, что ее рейс перенесен с первого марта на седьмое, а после выселения они вынуждены сидеть в... РИА Новости, 03.03.2026
2026
Российские туристы в ОАЭ пожаловались на недельный перенос рейса

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Находящаяся в ОАЭ российская туристка Дарья рассказала РИА Новости, что ее рейс перенесен с первого марта на седьмое, а после выселения они вынуждены сидеть в лобби отеля, ожидая информацию от туроператора о размещении.
"Мы должны были вылетать первого марта… в Москву. В восемь утра первого марта (день-в-день) мы узнали, что наш рейс перенесен на седьмое марта", - рассказала Дарья.
ОАЭ рассматривают возможность военного ответа на удары Ирана, пишут СМИ
Вчера, 20:33
Она уточнила, что только утром в понедельник туристам сказали, что принимающая сторона продлила размещение в отеле до вторника. Днем во вторник туристам предложили переезд в другой отель.
"Мы уже полдня сидим в холле отеля на чемоданах", - рассказала туристка.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
