ОАЭ рассматривают возможность военного ответа на удары Ирана, пишут СМИ

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. ОАЭ рассматривают возможность принятия активных оборонительных мер против Ирана в ответ на удары по объектам на эмиратской территории, сообщает портал Axios со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями властей ОАЭ.