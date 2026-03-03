ОАЭ рассматривают возможность военного ответа на удары Ирана, пишут СМИ

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. ОАЭ рассматривают возможность принятия активных оборонительных мер против Ирана в ответ на удары по объектам на эмиратской территории, сообщает портал Axios со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями властей ОАЭ.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчеркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона. Корпус стражей исламской революции заявлял, что целями иранских ударов являются военные объекты Израиля.
"ОАЭ рассматривают принятие активных оборонительных мер против Ирана", - заявил порталу источник.
По его словам, в рамках ударов по объектам на территории ОАЭ было применено в общей сложности около 800 боеприпасов.
Израильские чиновники заявили порталу, что, по их мнению, военный ответ на иранские удары может также последовать от Саудовской Аравии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.