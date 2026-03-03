Рейтинг@Mail.ru
ОАЭ рассматривают возможность военного ответа на удары Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:33 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/oae-2078306225.html
ОАЭ рассматривают возможность военного ответа на удары Ирана, пишут СМИ
ОАЭ рассматривают возможность военного ответа на удары Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
ОАЭ рассматривают возможность военного ответа на удары Ирана, пишут СМИ
ОАЭ рассматривают возможность принятия активных оборонительных мер против Ирана в ответ на удары по объектам на эмиратской территории, сообщает портал Axios со... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T20:33:00+03:00
2026-03-03T20:33:00+03:00
в мире
иран
сша
оаэ
али лариджани
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071995973_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_cb54cb54ffb180afb057b419465d8e82.jpg
https://ria.ru/20260303/oae-2078263331.html
иран
сша
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071995973_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_0a98c9d29a2ca4072d5cb91a8a06b8c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, оаэ, али лариджани, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, ОАЭ, Али Лариджани, Военная операция США и Израиля против Ирана
ОАЭ рассматривают возможность военного ответа на удары Ирана, пишут СМИ

Axios: ОАЭ рассматривает военный ответ на удары Ирана по стране

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаг Объединенных Арабских Эмиратов на фоне небоскребов Абу-Даби
Флаг Объединенных Арабских Эмиратов на фоне небоскребов Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Флаг Объединенных Арабских Эмиратов на фоне небоскребов Абу-Даби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. ОАЭ рассматривают возможность принятия активных оборонительных мер против Ирана в ответ на удары по объектам на эмиратской территории, сообщает портал Axios со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями властей ОАЭ.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчеркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона. Корпус стражей исламской революции заявлял, что целями иранских ударов являются военные объекты Израиля.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"ОАЭ рассматривают принятие активных оборонительных мер против Ирана", - заявил порталу источник.
По его словам, в рамках ударов по объектам на территории ОАЭ было применено в общей сложности около 800 боеприпасов.
Израильские чиновники заявили порталу, что, по их мнению, военный ответ на иранские удары может также последовать от Саудовской Аравии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Флаг ОАЭ в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
ОАЭ сбили во вторник 11 баллистических ракет и 123 беспилотника
Вчера, 17:44
 
В миреИранСШАОАЭАли ЛариджаниВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала