https://ria.ru/20260303/oae-2078304735.html
Власти ОАЭ объяснили причину взрывов в Дубае
Власти ОАЭ объяснили причину взрывов в Дубае - РИА Новости, 03.03.2026
Власти ОАЭ объяснили причину взрывов в Дубае
Звуки взрывов услышанные в разных районах Дубая стали следствием работы систем ПВО, говорится в сообщении медиаофиса эмирата на платформе в Х. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T20:25:00+03:00
2026-03-03T20:25:00+03:00
2026-03-03T20:27:00+03:00
дубай
в мире
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149457/07/1494570727_0:192:2962:1858_1920x0_80_0_0_afbf9467c287096e7649130166019950.jpg
https://ria.ru/20260303/dubaj-2078304138.html
дубай
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149457/07/1494570727_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_3f4b72f5337d0beeaa053854fda2a793.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дубай, в мире, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
Дубай, В мире, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Власти ОАЭ объяснили причину взрывов в Дубае
Власти ОАЭ: звуки взрывов в Дубае связаны с работой ПВО