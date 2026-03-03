Рейтинг@Mail.ru
20:25 03.03.2026 (обновлено: 20:27 03.03.2026)
Власти ОАЭ объяснили причину взрывов в Дубае
Власти ОАЭ объяснили причину взрывов в Дубае
дубай, в мире, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
Власти ОАЭ объяснили причину взрывов в Дубае

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкФлаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ)
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Архивное фото
БЕЙРУТ, 3 мар - РИА Новости. Звуки взрывов услышанные в разных районах Дубая стали следствием работы систем ПВО, говорится в сообщении медиаофиса эмирата на платформе в Х.
"Звуки, слышимые в различных районах эмирата Дубай, являются результатом успешных перехватов, осуществленных средствами противовоздушной обороны", - говорится в заявлении.
