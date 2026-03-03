https://ria.ru/20260303/oae-2078263331.html
ОАЭ сбили во вторник 11 баллистических ракет и 123 беспилотника
ОАЭ сбили во вторник 11 баллистических ракет и 123 беспилотника - РИА Новости, 03.03.2026
ОАЭ сбили во вторник 11 баллистических ракет и 123 беспилотника
Системы ПВО ОАЭ во вторник перехватили 11 баллистических ракет и 123 беспилотника, сообщило Минобороны страны. РИА Новости, 03.03.2026
в мире
оаэ
военная операция сша и израиля против ирана
сша
израиль
оаэ
сша
израиль
ОАЭ сбили во вторник 11 баллистических ракет и 123 беспилотника
Минобороны ОАЭ: ПВО сбила во вторник 11 баллистических ракет и 123 беспилотника