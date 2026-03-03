Рейтинг@Mail.ru
ОАЭ сбили во вторник 11 баллистических ракет и 123 беспилотника
17:44 03.03.2026 (обновлено: 18:02 03.03.2026)
ОАЭ сбили во вторник 11 баллистических ракет и 123 беспилотника
ОАЭ сбили во вторник 11 баллистических ракет и 123 беспилотника - РИА Новости, 03.03.2026
ОАЭ сбили во вторник 11 баллистических ракет и 123 беспилотника
Системы ПВО ОАЭ во вторник перехватили 11 баллистических ракет и 123 беспилотника, сообщило Минобороны страны. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T17:44:00+03:00
2026-03-03T18:02:00+03:00
в мире
оаэ
военная операция сша и израиля против ирана
сша
израиль
оаэ
сша
израиль
в мире, оаэ, военная операция сша и израиля против ирана, сша, израиль
В мире, ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана, США, Израиль
ОАЭ сбили во вторник 11 баллистических ракет и 123 беспилотника

Минобороны ОАЭ: ПВО сбила во вторник 11 баллистических ракет и 123 беспилотника

Флаг ОАЭ в Абу-Даби. Архивное фото
ДОХА, 3 мар — РИА Новости. Системы ПВО ОАЭ во вторник перехватили 11 баллистических ракет и 123 беспилотника, сообщило Минобороны страны.
"Сегодня системы ПВО ОАЭ перехватили 11 баллистических ракет и 123 беспилотника. Одна ракета упала на территории страны, пострадавших не зафиксировано", — говорится в сообщении эмиратского оборонного ведомства.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже
Акция в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Иран не видит пользы в новых переговорах, заявил постпред при ООН
