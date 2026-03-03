Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны ОАЭ заявили, что имеют необходимы для защиты системы ПВО - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/oae-2078216954.html
В Минобороны ОАЭ заявили, что имеют необходимы для защиты системы ПВО
В Минобороны ОАЭ заявили, что имеют необходимы для защиты системы ПВО - РИА Новости, 03.03.2026
В Минобороны ОАЭ заявили, что имеют необходимы для защиты системы ПВО
ОАЭ обладают необходимыми для защиты страны системами ПВО и вооружением, заявило эмиратское министерство обороны. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T15:27:00+03:00
2026-03-03T15:27:00+03:00
в мире
оаэ
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072142386_0:0:3152:1774_1920x0_80_0_0_eb2f87a554446a13208d67ab77acaa49.jpg
https://ria.ru/20260303/oae-2078213021.html
оаэ
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072142386_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_71887a0efd9c38089577a6bb7ed90b68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оаэ, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, ОАЭ, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Минобороны ОАЭ заявили, что имеют необходимы для защиты системы ПВО

Минобороны ОАЭ: у страны есть необходимые для защиты системы ПВО

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаг ОАЭ в Абу-Даби
Флаг ОАЭ в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Флаг ОАЭ в Абу-Даби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДУБАЙ, 3 мар - РИА Новости. ОАЭ обладают необходимыми для защиты страны системами ПВО и вооружением, заявило эмиратское министерство обороны.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
По утверждению источников агентства Блумберг, ОАЭ запросили у своих союзников помощь в обеспечении ПВО средней дальности, а Катар обратился за помощью в противодействии атакам беспилотников.
"ОАЭ обладают системами ПВО и вооружением для защиты страны", - сообщил представитель министерства во время брифинга правительства ОАЭ.
Пожар на месте авиаудара в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
ОАЭ уничтожили более 750 БПЛА с начала эскалации на Ближнем Востоке
Вчера, 15:11
 
В миреОАЭСШАИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала