В Минобороны ОАЭ заявили, что имеют необходимы для защиты системы ПВО
В Минобороны ОАЭ заявили, что имеют необходимы для защиты системы ПВО - РИА Новости, 03.03.2026
В Минобороны ОАЭ заявили, что имеют необходимы для защиты системы ПВО
ОАЭ обладают необходимыми для защиты страны системами ПВО и вооружением, заявило эмиратское министерство обороны. РИА Новости, 03.03.2026
В Минобороны ОАЭ заявили, что имеют необходимы для защиты системы ПВО
Минобороны ОАЭ: у страны есть необходимые для защиты системы ПВО