ОАЭ уничтожили более 750 БПЛА с начала эскалации на Ближнем Востоке
ОАЭ уничтожили более 750 БПЛА с начала эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 03.03.2026
ОАЭ уничтожили более 750 БПЛА с начала эскалации на Ближнем Востоке
ОАЭ уничтожили 180 ракет и свыше 750 беспилотников, выпущенных Ираном с начала эскалации на Ближнем Востоке, заявило эмиратское министерство обороны. РИА Новости, 03.03.2026
