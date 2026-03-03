Рейтинг@Mail.ru
15:11 03.03.2026 (обновлено: 15:22 03.03.2026)
ОАЭ уничтожили более 750 БПЛА с начала эскалации на Ближнем Востоке
ОАЭ уничтожили более 750 БПЛА с начала эскалации на Ближнем Востоке
ОАЭ уничтожили 180 ракет и свыше 750 беспилотников, выпущенных Ираном с начала эскалации на Ближнем Востоке, заявило эмиратское министерство обороны. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T15:11:00+03:00
2026-03-03T15:22:00+03:00
ОАЭ уничтожили более 750 БПЛА с начала эскалации на Ближнем Востоке

ОАЭ с начала эскалации на Ближнем Востоке уничтожили 180 ракет и свыше 750 БПЛА

© Фото : соцсетиПожар на месте авиаудара в Абу-Даби, ОАЭ
Пожар на месте авиаудара в Абу-Даби, ОАЭ
© Фото : соцсети
Пожар на месте авиаудара в Абу-Даби, ОАЭ. Архивное фото
ДУБАЙ, 3 мар – РИА Новости. ОАЭ уничтожили 180 ракет и свыше 750 беспилотников, выпущенных Ираном с начала эскалации на Ближнем Востоке, заявило эмиратское министерство обороны.
"Средства ПВО ОАЭ уничтожили 172 баллистические ракеты, восемь крылатых ракет и 755 беспилотников, выпущенные Ираном", - сообщил представитель министерства во время брифинга правительства ОАЭ.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"Все меняется". На Западе заговорили о России после атак на Иран
