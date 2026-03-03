Рейтинг@Mail.ru
10:46 03.03.2026
Большинство российских туристов, застрявших в ОАЭ, вывезут до 8 марта
Большинство российских туристов, застрявших в ОАЭ, вывезут до 8 марта
оаэ, россия, ближний восток, алексан мкртчян, альянс туристических агентств, ассоциация туроператоров россии (атор), шереметьево (аэропорт), военная операция сша и израиля против ирана
ОАЭ, Россия, Ближний Восток, Алексан Мкртчян, Альянс туристических агентств, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Шереметьево (аэропорт), Военная операция США и Израиля против Ирана
Большинство российских туристов, застрявших в ОАЭ, вывезут до 8 марта

Мкртчян: большинство российских туристов вывезут из ОАЭ до 8 марта

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Подавляющее большинство российских туристов, застрявших в Объединенных Арабских Эмиратах, вывезут в Россию до 8 марта, считает директор туроператора "Розовый слон", вице-президент Ассоциации "Альянс туристических агентств" Алексан Мкртчян.
"Большую часть - 70-75% - вывезут до 8 марта включительно, остальных - до 11-12 марта", - сказал Мкртчян РИА Новости на вопрос, как быстро удастся вернуть россиян из ОАЭ.
По данным Ассоциации туроператоров (АТОР), в ОАЭ находится порядка 20 тысяч российских туристов, у которых отменены или пропущены рейсы на ближайшие даты.
Накануне вечером в "Шереметьево" приземлился первый после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке рейс из ОАЭ - рейс Etihad EY 843 из Абу-Даби. Также в ночь на вторник авиакомпания flydubai выполнила в Россию четыре рейса - в Москву, Екатеринбург, Казань и Новосибирск.
Ожидается, что во вторник российские и зарубежные авиакомпании масштабируют вывоз российских туристов из ОАЭ.
Международный аэропорт Дубай, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
АТОР объяснила корректировку расписания вылетов из Дубая
ОАЭРоссияБлижний ВостокАлексан МкртчянАльянс туристических агентствАссоциация туроператоров России (АТОР)Шереметьево (аэропорт)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
