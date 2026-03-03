ОАЭ опровергли данные об истощении возможностей своей системы ПВО

ДУБАЙ, 3 мар - РИА Новости. ОАЭ опровергли информацию, опубликованную агентством Блумберг, об истощении возможностей своей системы ПВО из-за противостояния иранским атакам, сообщается в заявлении МИД ОАЭ.
«
"Министерство иностранных дел категорически отвергает ложные и вводящие в заблуждение заявления, опубликованные агентством Bloomberg, относительно передовых оборонных возможностей Объединенных Арабских Эмиратов", - отмечается в заявлении МИД ОАЭ.
По утверждению источников Блумберг, ОАЭ запросили у своих союзников помощь в области ПВО средней дальности, а Катар обратился за помощью в противодействии атакам беспилотников. Также в статье утверждается, что запасов ракет-перехватчиков Patriot в Катаре хватит на четыре дня при нынешнем темпе использования.
"ОАЭ обладают разнообразными, интегрированными и многоуровневыми системами противовоздушной обороны, способными эффективно противостоять всему спектру воздушных угроз", - заявил МИД ОАЭ.
Также в заявлении отмечается, что ОАЭ поддерживают значительный стратегический запас боеприпасов, обеспечивающий "устойчивые возможности перехвата и реагирования в течение длительных периодов времени".
