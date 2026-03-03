Рейтинг@Mail.ru
ОАЭ опровергли данные об истощении возможностей своей системы ПВО - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:24 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/oae-2078113325.html
ОАЭ опровергли данные об истощении возможностей своей системы ПВО
ОАЭ опровергли данные об истощении возможностей своей системы ПВО - РИА Новости, 03.03.2026
ОАЭ опровергли данные об истощении возможностей своей системы ПВО
ОАЭ опровергли информацию, опубликованную агентством Блумберг, об истощении возможностей своей системы ПВО из-за противостояния иранским атакам, сообщается в... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T10:24:00+03:00
2026-03-03T10:24:00+03:00
в мире
оаэ
катар
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101502/90/1015029046_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_76cf12f8766637c5d76f364f9f77a05d.jpg
https://ria.ru/20260303/tramp-2078041963.html
оаэ
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101502/90/1015029046_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_d8b3d24eb8a120bfde64bb710da7aed6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оаэ, катар, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, ОАЭ, Катар, Военная операция США и Израиля против Ирана
ОАЭ опровергли данные об истощении возможностей своей системы ПВО

МИД ОАЭ опроверг сообщения СМИ об истощении ПВО из-за иранских атак

© Fotolia / philipusФлаги ОАЭ
Флаги ОАЭ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Fotolia / philipus
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДУБАЙ, 3 мар - РИА Новости. ОАЭ опровергли информацию, опубликованную агентством Блумберг, об истощении возможностей своей системы ПВО из-за противостояния иранским атакам, сообщается в заявлении МИД ОАЭ.
«
"Министерство иностранных дел категорически отвергает ложные и вводящие в заблуждение заявления, опубликованные агентством Bloomberg, относительно передовых оборонных возможностей Объединенных Арабских Эмиратов", - отмечается в заявлении МИД ОАЭ.
По утверждению источников Блумберг, ОАЭ запросили у своих союзников помощь в области ПВО средней дальности, а Катар обратился за помощью в противодействии атакам беспилотников. Также в статье утверждается, что запасов ракет-перехватчиков Patriot в Катаре хватит на четыре дня при нынешнем темпе использования.
"ОАЭ обладают разнообразными, интегрированными и многоуровневыми системами противовоздушной обороны, способными эффективно противостоять всему спектру воздушных угроз", - заявил МИД ОАЭ.
Также в заявлении отмечается, что ОАЭ поддерживают значительный стратегический запас боеприпасов, обеспечивающий "устойчивые возможности перехвата и реагирования в течение длительных периодов времени".
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Самая большая загадка: почему Трамп начал войну
Вчера, 08:00
 
В миреОАЭКатарВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала