Мошенники предлагают выезд из Дубая за 1000 долларов - РИА Новости, 03.03.2026
07:52 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/oae-2078083906.html
Мошенники предлагают выезд из Дубая за 1000 долларов
Мошенники предлагают выезд из Дубая за 1000 долларов - РИА Новости, 03.03.2026
Мошенники предлагают выезд из Дубая за 1000 долларов
Мошенники предлагают туристам, желающим покинуть Дубай по земле, арендовать машину с водителем за 900-1000 долларов, рассказала РИА Новости одна из российских... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T07:52:00+03:00
2026-03-03T07:52:00+03:00
Мошенники предлагают выезд из Дубая за 1000 долларов

РИА Новости: мошенники предлагают выезд из Дубая на арендованной машине

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Мошенники предлагают туристам, желающим покинуть Дубай по земле, арендовать машину с водителем за 900-1000 долларов, рассказала РИА Новости одна из российских туристок.
"Они добавляются в русскоязычные чаты Дубая и начинают писать что-то вроде "еду в в Маскат (столица соседнего Оман, - ред.), могу взять людей". Когда пишешь им в личные сообщения, они отвечают, что желающих очень много, поэтому нужно сделать предоплату. А после получения денег исчезают", - рассказала РИА Новости туристка.
По ее словам, среди ее знакомых было уже несколько таких случаев. За свои услуги мошенники обычно просят 900 долларов за границу ОЭА и Омана или 1000 долларов до столицы Омана, откуда есть вывозные рейсы.
"Эта цена не кажется завышенной, поэтому многие соглашаются. Однако по большинству аккаунтов таких мошенников видно, что они созданы недавно и никакой связи с Эмиратами не имеют", - добавила туристка.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Оман, Дубай, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, мошенники, Мошенничество
 
 
