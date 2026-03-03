https://ria.ru/20260303/oae-2078083906.html
Мошенники предлагают выезд из Дубая за 1000 долларов
РИА Новости: мошенники предлагают выезд из Дубая на арендованной машине
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Мошенники предлагают туристам, желающим покинуть Дубай по земле, арендовать машину с водителем за 900-1000 долларов, рассказала РИА Новости одна из российских туристок.
"Они добавляются в русскоязычные чаты Дубая
и начинают писать что-то вроде "еду в в Маскат
(столица соседнего Оман
, - ред.), могу взять людей". Когда пишешь им в личные сообщения, они отвечают, что желающих очень много, поэтому нужно сделать предоплату. А после получения денег исчезают", - рассказала РИА Новости туристка.
По ее словам, среди ее знакомых было уже несколько таких случаев. За свои услуги мошенники обычно просят 900 долларов за границу ОЭА и Омана или 1000 долларов до столицы Омана, откуда есть вывозные рейсы.
"Эта цена не кажется завышенной, поэтому многие соглашаются. Однако по большинству аккаунтов таких мошенников видно, что они созданы недавно и никакой связи с Эмиратами не имеют", - добавила туристка.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
.