Мошенники предлагают выезд из Дубая за 1000 долларов

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Мошенники предлагают туристам, желающим покинуть Дубай по земле, арендовать машину с водителем за 900-1000 долларов, рассказала РИА Новости одна из российских туристок.

"Они добавляются в русскоязычные чаты Дубая и начинают писать что-то вроде "еду в в Маскат (столица соседнего Оман , - ред.), могу взять людей". Когда пишешь им в личные сообщения, они отвечают, что желающих очень много, поэтому нужно сделать предоплату. А после получения денег исчезают", - рассказала РИА Новости туристка.

По ее словам, среди ее знакомых было уже несколько таких случаев. За свои услуги мошенники обычно просят 900 долларов за границу ОЭА и Омана или 1000 долларов до столицы Омана, откуда есть вывозные рейсы.

"Эта цена не кажется завышенной, поэтому многие соглашаются. Однако по большинству аккаунтов таких мошенников видно, что они созданы недавно и никакой связи с Эмиратами не имеют", - добавила туристка.