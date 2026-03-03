https://ria.ru/20260303/oae-2078064664.html
Россиянка из Абу-Даби рассказала, где жители ОАЭ прячутся во время тревоги
Многие жители ОАЭ прячутся в ванной при звуках тревоги, рассказала РИА Новости россиянка Анна, проживающая с семьей в Абу-Даби. РИА Новости, 03.03.2026



АБУ-ДАБИ, 3 мар - РИА Новости. Многие жители ОАЭ прячутся в ванной при звуках тревоги, рассказала РИА Новости россиянка Анна, проживающая с семьей в Абу-Даби.
"Многие просто прячутся в ванной при объявлении атаки. Гремит страшно, действительно. Особенно страшно, когда ты родитель", - рассказала Анна, работающая логопедом и педагогом предшкольной подготовки.
При этом она отметила, что СМИ достаточно достоверно освещают ситуацию и что понедельник стал первым днем, когда обстановка стабилизировалась.
"Много паникующих туристов, это понятно. Они застряли, нет почвы под ногами. Местные делятся ровно на два лагеря - бдительные, как мы, и чилловые (спокойные - ред.)", - сказала собеседница агентства.
Также она отметила, что Оман
остается предпочтительным направлением для тех, кто хочет скрыться от угрозы, но это актуально только для проживающих в ОАЭ
, так как мало кто готов к внезапному переезду.
США
и Израиль
в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.