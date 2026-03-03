https://ria.ru/20260303/oae-2078058857.html
Минобороны ОАЭ сообщило об отражении ракетной атаки со стороны Ирана
Минобороны ОАЭ сообщило об отражении ракетной атаки со стороны Ирана - РИА Новости, 03.03.2026
Минобороны ОАЭ сообщило об отражении ракетной атаки со стороны Ирана
Системы ПВО ОАЭ отражают атаку баллистических ракет, запущенных со стороны Ирана, сообщило минобороны страны.
Минобороны ОАЭ сообщило об отражении ракетной атаки со стороны Ирана
Минобороны ОАЭ сообщило об отражении атаки баллистических ракет со стороны Ирана