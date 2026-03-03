Рейтинг@Mail.ru
02:04 03.03.2026 (обновлено: 03:23 03.03.2026)
Минобороны ОАЭ сообщило об отражении ракетной атаки со стороны Ирана
Системы ПВО ОАЭ отражают атаку баллистических ракет, запущенных со стороны Ирана, сообщило минобороны страны. РИА Новости, 03.03.2026
в мире, оаэ, иран, военная операция сша и израиля против ирана, сша
В мире, ОАЭ, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, США
Минобороны ОАЭ сообщило об отражении атаки баллистических ракет со стороны Ирана

© REUTERS / Amr AlfikyДым на месте иранского удара в Дубае, ОАЭ
Дым на месте иранского удара в Дубае, ОАЭ
© REUTERS / Amr Alfiky
Дым на месте иранского удара в Дубае, ОАЭ. Архивное фото
ДУБАЙ, 3 мар - РИА Новости. Системы ПВО ОАЭ отражают атаку баллистических ракет, запущенных со стороны Ирана, сообщило минобороны страны.
"Системы ПВО ОАЭ в настоящее время отражают залп баллистических ракет, выпущенных со стороны Ирана", - говорится в заявлении эмиратского оборонного ведомства.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Поврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране
"У США есть месяц". С чем столкнулся Вашингтон после атаки на Иран
2 марта, 18:05
 
В миреОАЭИранВоенная операция США и Израиля против ИранаСША
 
 
