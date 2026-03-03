Рейтинг@Mail.ru
Некоторые россияне провели ночь в Абу-Даби в холле, рассказал турист - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
00:58 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/oae-2078053852.html
Некоторые россияне провели ночь в Абу-Даби в холле, рассказал турист
Некоторые россияне провели ночь в Абу-Даби в холле, рассказал турист - РИА Новости, 03.03.2026
Некоторые россияне провели ночь в Абу-Даби в холле, рассказал турист
Туристы, вернувшиеся в Москву из Абу-Даби, рассказали РИА Новости, что пока туроператоры размещают путешественников в отелях, самостоятельным туристам... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T00:58:00+03:00
2026-03-03T00:58:00+03:00
туризм
сша
иран
ближний восток
али хаменеи
али лариджани
шереметьево (аэропорт)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078003585_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_9046a9ce3525d3fba70980b0ed93967d.jpg
https://ria.ru/20260302/situatsija-2078038253.html
https://ria.ru/20260302/dubay-2077808597.html
https://ria.ru/20260302/rossiyanka-2077973542.html
сша
иран
ближний восток
абу-даби
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078003585_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_10810a51ceddda6d0ee4eb9e234532ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, иран, ближний восток, али хаменеи, али лариджани, шереметьево (аэропорт), военная операция сша и израиля против ирана, абу-даби, туризм
Туризм, США, Иран, Ближний Восток, Али Хаменеи, Али Лариджани, Шереметьево (аэропорт), Военная операция США и Израиля против Ирана, Абу-Даби, Туризм
Некоторые россияне провели ночь в Абу-Даби в холле, рассказал турист

Российские туристы продлевают номера своими силами либо ночуют в холле

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПассажиры отмененных рейсов у стойки информации в московском аэропорту Шереметьево
Пассажиры отмененных рейсов у стойки информации в московском аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Пассажиры отмененных рейсов у стойки информации в московском аэропорту Шереметьево. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Туристы, вернувшиеся в Москву из Абу-Даби, рассказали РИА Новости, что пока туроператоры размещают путешественников в отелях, самостоятельным туристам приходится продлевать номера своими силами либо ночевать на диванах в холле.
В понедельник вечером первый рейс из ОАЭ после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке приземлился в "Шереметьево".
Флаги ОАЭ у дворца Каср аль-Ватан в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Туристка, вернувшаяся в Москву из Абу-Даби, рассказала об обстановке в ОАЭ
Вчера, 22:31
"Долетели отлично, чувствую себя отлично… Разместили нас в хорошем отеле, всю помощь оказывали, мы довольны", - рассказала туристка Лейла.
Девушка отметила, что туроператор всегда был на связи с ними.
В свою очередь турист Илья рассказал, что некоторым самостоятельным туристам приходилось ежедневно платить за продление номера отеля - по его словам, ценник доходил до 100 тысяч за ночь. А некоторым и вовсе приходилось ночевать на диванах.
"Они ночевали прямо в холле, на диване. Это российские туристы, кто-то провел целую ночь на улице на диване", - отметил турист.
Обстановка в аэропорту Дубая - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Застрявшая в Дубае туристка рассказала о сложностях с продлением гостиницы
Вчера, 10:29
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчеркивал, что Тегеран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона. Корпус стражей исламской революции заявлял, что целями иранских ударов являются военные объекты Израиля.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Вид на Дубай - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Россиянка рассказала о мерах безопасности в отеле в Дубае
Вчера, 17:59
 
ТуризмСШАИранБлижний ВостокАли ХаменеиАли ЛариджаниШереметьево (аэропорт)Военная операция США и Израиля против ИранаАбу-ДабиТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала