https://ria.ru/20260303/oae-2078053852.html
Некоторые россияне провели ночь в Абу-Даби в холле, рассказал турист
Некоторые россияне провели ночь в Абу-Даби в холле, рассказал турист - РИА Новости, 03.03.2026
Некоторые россияне провели ночь в Абу-Даби в холле, рассказал турист
Туристы, вернувшиеся в Москву из Абу-Даби, рассказали РИА Новости, что пока туроператоры размещают путешественников в отелях, самостоятельным туристам... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T00:58:00+03:00
2026-03-03T00:58:00+03:00
2026-03-03T00:58:00+03:00
туризм
сша
иран
ближний восток
али хаменеи
али лариджани
шереметьево (аэропорт)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078003585_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_9046a9ce3525d3fba70980b0ed93967d.jpg
https://ria.ru/20260302/situatsija-2078038253.html
https://ria.ru/20260302/dubay-2077808597.html
https://ria.ru/20260302/rossiyanka-2077973542.html
сша
иран
ближний восток
абу-даби
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078003585_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_10810a51ceddda6d0ee4eb9e234532ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, иран, ближний восток, али хаменеи, али лариджани, шереметьево (аэропорт), военная операция сша и израиля против ирана, абу-даби, туризм
Туризм, США, Иран, Ближний Восток, Али Хаменеи, Али Лариджани, Шереметьево (аэропорт), Военная операция США и Израиля против Ирана, Абу-Даби, Туризм
Некоторые россияне провели ночь в Абу-Даби в холле, рассказал турист
Российские туристы продлевают номера своими силами либо ночуют в холле
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Туристы, вернувшиеся в Москву из Абу-Даби, рассказали РИА Новости, что пока туроператоры размещают путешественников в отелях, самостоятельным туристам приходится продлевать номера своими силами либо ночевать на диванах в холле.
В понедельник вечером первый рейс из ОАЭ
после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке
приземлился в "Шереметьево
".
"Долетели отлично, чувствую себя отлично… Разместили нас в хорошем отеле, всю помощь оказывали, мы довольны", - рассказала туристка Лейла.
Девушка отметила, что туроператор всегда был на связи с ними.
В свою очередь турист Илья рассказал, что некоторым самостоятельным туристам приходилось ежедневно платить за продление номера отеля - по его словам, ценник доходил до 100 тысяч за ночь. А некоторым и вовсе приходилось ночевать на диванах.
"Они ночевали прямо в холле, на диване. Это российские туристы, кто-то провел целую ночь на улице на диване", - отметил турист.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи
. В стране объявлен 40-дневный траур.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани
ранее подчеркивал, что Тегеран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона
. Корпус стражей исламской революции заявлял, что целями иранских ударов являются военные объекты Израиля.