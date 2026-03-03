Некоторые россияне провели ночь в Абу-Даби в холле, рассказал турист

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Туристы, вернувшиеся в Москву из Абу-Даби, рассказали РИА Новости, что пока туроператоры размещают путешественников в отелях, самостоятельным туристам приходится продлевать номера своими силами либо ночевать на диванах в холле.

В понедельник вечером первый рейс из ОАЭ после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке приземлился в " Шереметьево ".

"Долетели отлично, чувствую себя отлично… Разместили нас в хорошем отеле, всю помощь оказывали, мы довольны", - рассказала туристка Лейла.

Девушка отметила, что туроператор всегда был на связи с ними.

В свою очередь турист Илья рассказал, что некоторым самостоятельным туристам приходилось ежедневно платить за продление номера отеля - по его словам, ценник доходил до 100 тысяч за ночь. А некоторым и вовсе приходилось ночевать на диванах.

"Они ночевали прямо в холле, на диване. Это российские туристы, кто-то провел целую ночь на улице на диване", - отметил турист.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи . В стране объявлен 40-дневный траур.