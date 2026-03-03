https://ria.ru/20260303/oae-2078051260.html
Российский турист рассказал о поведении местных жителей в ОАЭ
Российский турист рассказал о поведении местных жителей в ОАЭ - РИА Новости, 03.03.2026
Российский турист рассказал о поведении местных жителей в ОАЭ
Пассажир рейса из Абу-Даби Илья рассказал, что местные жители в ОАЭ спокойно реагируют на ситуацию и утверждают о безопасности. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T00:27:00+03:00
2026-03-03T00:27:00+03:00
2026-03-03T00:27:00+03:00
в мире
абу-даби
оаэ
ближний восток
шереметьево (аэропорт)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077714804_0:31:1177:693_1920x0_80_0_0_ea4108b32b6596419f5402e2449aa123.jpg
https://ria.ru/20260302/oae-2078040116.html
https://ria.ru/20260302/oae-2078026561.html
абу-даби
оаэ
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077714804_60:0:1157:823_1920x0_80_0_0_2db8a01f1b2ad1beee0da453ac227169.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, абу-даби, оаэ, ближний восток, шереметьево (аэропорт), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Абу-Даби, ОАЭ, Ближний Восток, Шереметьево (аэропорт), Военная операция США и Израиля против Ирана
Российский турист рассказал о поведении местных жителей в ОАЭ
Жители ОАЭ спокойно реагируют на ситуацию и утверждают о безопасности