Рейтинг@Mail.ru
Российский турист рассказал о поведении местных жителей в ОАЭ - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:27 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/oae-2078051260.html
Российский турист рассказал о поведении местных жителей в ОАЭ
Российский турист рассказал о поведении местных жителей в ОАЭ - РИА Новости, 03.03.2026
Российский турист рассказал о поведении местных жителей в ОАЭ
Пассажир рейса из Абу-Даби Илья рассказал, что местные жители в ОАЭ спокойно реагируют на ситуацию и утверждают о безопасности. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T00:27:00+03:00
2026-03-03T00:27:00+03:00
в мире
абу-даби
оаэ
ближний восток
шереметьево (аэропорт)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077714804_0:31:1177:693_1920x0_80_0_0_ea4108b32b6596419f5402e2449aa123.jpg
https://ria.ru/20260302/oae-2078040116.html
https://ria.ru/20260302/oae-2078026561.html
абу-даби
оаэ
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077714804_60:0:1157:823_1920x0_80_0_0_2db8a01f1b2ad1beee0da453ac227169.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, абу-даби, оаэ, ближний восток, шереметьево (аэропорт), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Абу-Даби, ОАЭ, Ближний Восток, Шереметьево (аэропорт), Военная операция США и Израиля против Ирана
Российский турист рассказал о поведении местных жителей в ОАЭ

Жители ОАЭ спокойно реагируют на ситуацию и утверждают о безопасности

© Фото : соцсетиПожар на месте авиаудара в Абу-Даби, ОАЭ
Пожар на месте авиаудара в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : соцсети
Пожар на месте авиаудара в Абу-Даби, ОАЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пассажир рейса из Абу-Даби Илья рассказал, что местные жители в ОАЭ спокойно реагируют на ситуацию и утверждают о безопасности.
В понедельник вечером первый рейс из ОАЭ после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке приземлился в "Шереметьево".
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Российская туристка рассказала о возвращении в Москву из ОАЭ
Вчера, 22:47
"Все говорят, что это абсолютно безопасно, что нет проблем. Якобы это пройдет за пару дней", - рассказал Илья журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о поведении местных жителей в Абу-Даби.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Флаг ОАЭ в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Эксперт прокомментировал реакцию ОАЭ на действия Ирана
Вчера, 21:21
 
В миреАбу-ДабиОАЭБлижний ВостокШереметьево (аэропорт)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала