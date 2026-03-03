В Новосибирск прибыл первый рейс из Дубая

НОВОСИБИРСК, 3 мар – РИА Новости. Первый рейс из Дубая после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке утром во вторник прибыл в Новосибирск, следует из онлайн-табло новосибирского аэропорта "Толмачево".