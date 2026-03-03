Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирск прибыл первый рейс из Дубая - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:32 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/novosibirsk-2078074163.html
В Новосибирск прибыл первый рейс из Дубая
В Новосибирск прибыл первый рейс из Дубая - РИА Новости, 03.03.2026
В Новосибирск прибыл первый рейс из Дубая
Первый рейс из Дубая после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке утром во вторник прибыл в Новосибирск, следует из онлайн-табло... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T05:32:00+03:00
2026-03-03T05:32:00+03:00
в мире
ближний восток
новосибирск
сша
толмачево (аэропорт)
flydubai
военная операция сша и израиля против ирана
дубай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993874224_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_4c5cfe622f35d228c9e4742bb0389252.jpg
https://ria.ru/20260302/dubay-2077993053.html
ближний восток
новосибирск
сша
дубай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993874224_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_5b2d4b8e84fbe1716c527a5612eec8d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, новосибирск, сша, толмачево (аэропорт), flydubai, военная операция сша и израиля против ирана, дубай
В мире, Ближний Восток, Новосибирск, США, Толмачево (аэропорт), Flydubai, Военная операция США и Израиля против Ирана, Дубай
В Новосибирск прибыл первый рейс из Дубая

В Новосибирск прибыл первый после приостановки полетов рейс из Дубая

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет Boeing-737-800 авиакомпании Flydubai
Самолет Boeing-737-800 авиакомпании Flydubai - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Самолет Boeing-737-800 авиакомпании Flydubai. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 3 мар – РИА Новости. Первый рейс из Дубая после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке утром во вторник прибыл в Новосибирск, следует из онлайн-табло новосибирского аэропорта "Толмачево".
Согласно онлайн-табло, рейс авиакомпании Flydubai совершил посадку в аэропорту Новосибирска в 07.40 (03.40 мск).
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Дым поднимается после атаки иранского беспилотника в портовой зоне Дубая, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Очевидица рассказала об обстановке в Дубае после взрывов
2 марта, 18:49
 
В миреБлижний ВостокНовосибирскСШАТолмачево (аэропорт)FlydubaiВоенная операция США и Израиля против ИранаДубай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала