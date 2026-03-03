https://ria.ru/20260303/nos-2078322608.html
В Ельце фельдшеру скорой сломали нос за общение с пациенткой
В Ельце фельдшеру скорой сломали нос за общение с пациенткой - РИА Новости, 03.03.2026
В Ельце фельдшеру скорой сломали нос за общение с пациенткой
Дебошир сломал нос и нанес черепно-мозговуд травму фельдшеру бригады скорой помощи за общение с жительницей Ельца Липецкой области, которая пожаловалась на... РИА Новости, 03.03.2026
происшествия
елец
липецкая область
В Ельце фельдшеру скорой сломали нос за общение с пациенткой
Самошина: в Ельце фельдшеру скорой сломали нос за общение с пациенткой
ВОРОНЕЖ, 3 мар - РИА Новости. Дебошир сломал нос и нанес черепно-мозговуд травму фельдшеру бригады скорой помощи за общение с жительницей Ельца Липецкой области, которая пожаловалась на самочувствие и попросила измерить давление, сообщила министр здравоохранения региона Лилия Самошина.
По данным Лилии Самошиной, инцидент произошел вечером во вторник.
"Бригада приехала на вызов к молодому человеку в неадекватном состоянии. Тот от осмотра отказался. Вместе с молодым человеком дома находились три женщины. Одна из них пожаловалась на плохое самочувствие и попросила измерить давление. В момент общения с женщиной 31-летний фельдшер скорой получил удар в лицо. Удар оказался такой силы, что наш сотрудник потерял сознание. Получил перелом костей носа и закрытую черепно-мозговую травму", — сообщила Самошина в своём Telegram-канале
По словам Самошиной, пострадавшего фельдшера госпитализировали в Елецкую городскую клиническую больницу.
"Об этом вопиющем случае мы уже написали заявление в полицию. Надеюсь, дебошир понесет самое суровое наказание", — подытожила Самошина.