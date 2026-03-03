В Ельце фельдшеру скорой сломали нос за общение с пациенткой

ВОРОНЕЖ, 3 мар - РИА Новости. Дебошир сломал нос и нанес черепно-мозговуд травму фельдшеру бригады скорой помощи за общение с жительницей Ельца Липецкой области, которая пожаловалась на самочувствие и попросила измерить давление, сообщила министр здравоохранения региона Лилия Самошина.