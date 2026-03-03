Гематолог Евгений Никитин: в области лечения лейкоза виден мировой прорыв

Гематология за последние десять лет изменилась больше, чем за предыдущие пятьдесят. Ученые добились значимых успехов в борьбе с онкогематологическими заболеваниями, заявил в интервью РИА Новости заведующий кафедрой гематологии и трансфузиологии имени академиков И. А. Кассирского и А. И. Воробьева Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО), заведующий дневным стационаром гематологии, онкологии и химиотерапии Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С. П. Боткина Евгений Никитин. На полях научно-практической конференции "VI Московской международной школы молодых ученых по гематологии имени С. П. Боткина" он рассказал, зачем Россия делает акцент на молодых кадрах, а также о разработках в области гематологии.

– Евгений Александрович, на каком этапе развития сейчас находится гематология, есть ли прорывы в этой области?

– Гематология за последние десять лет изменилась больше, чем за предыдущие пятьдесят. Мы перешли от универсальной химиотерапии к точечной, биологически обоснованной терапии. Сегодня огромный массив данных по геномике и иммунологии трансформируется в конкретные технологии – таргетные препараты, иммунные антитела, клеточную терапию, включая CAR-T. Новые молекулы появляются практически ежегодно. Многие онкогематологические заболевания уже излечимы. И там перед нами стоит новая задача – не просто вылечить, а сделать лечение максимально безопасным и сохранить качество жизни. Если болезнь пока неизлечима, в большинстве случаев мы можем перевести ее в хронически контролируемое состояние. Это принципиально другой уровень медицины.

– На вашей научно-практической конференции вы даете слово молодым ученым. Что такое Московская международная школа по гематологии имени Боткина?

– Московская международная школа молодых ученых имени Боткина – это не просто конференция. Это образовательная и научная платформа, которая объединяет молодых врачей и исследователей с ведущими российскими и международными экспертами. Мы создаем пространство, где обсуждаются самые современные достижения гематологии – от молекулярной диагностики до клеточной терапии.

Школа организована Московским многопрофильным научно-клиническим центром имени Боткина совместно с Российской медицинской академией непрерывного профессионального образования и коллегами из НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой. Наша задача – не просто выявлять талантливых молодых специалистов, а дать им инструменты роста: возможность представить свои исследования, обсудить их с лидерами отрасли и выйти на международный уровень.

Ежегодно шесть победителей получают грант на участие в Конгрессе Европейской гематологической ассоциации или проходят стажировки в ведущих медицинских центрах мира.

– Это уже шестая школа. Как вы оцениваете ее?

– Этот год стал для нас качественным переходом. Московская международная школа гематологии – это уже больше чем образовательное событие. Сегодня это полноценная международная научная платформа. Существенно выросло число оригинальных исследований, расширилась география участников. Мы получили работы из Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Саудовской Аравии, Бахрейна, Китая. Из Китая приехала большая делегация – более двадцати человек. Но главное – изменился уровень научной дискуссии. Мы видим, что формируется новое поколение исследователей, которые мыслят глобально и работают на международном уровне. И это, пожалуй, самый важный результат шестой школы. Следующий этап – создание устойчивой международной исследовательской сети на базе школы.

– А сколько людей в России страдает заболеваниями крови?

– Здесь два вопроса. Онкогематологические заболевания составляют чуть меньше 5% от всех злокачественных новообразований в России, значительно реже чем рак предстательной железы у мужчин, рак молочной железы у женщин, раки кожи, кишки и желудка. В абсолютных значениях это около 30 тысяч новых случаев ежегодно. Но к гематологии относятся и неопухолевые заболевания крови, например анемии, нарушения гемостаза. По данным Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава России, в 2023 году в стране было зарегистрировано около полумиллиона случаев заболеваний крови и кроветворных органов. Анемии, которые являются одной из самых распространенных групп заболеваний крови, встречаются у примерно 10–15 % населения.

– Есть ли предпосылки для создания вакцины от рака крови?

– Если говорить о профилактической вакцине, которая полностью предотвращала бы развитие рака крови, то таких предпосылок пока нет. Гематологические опухоли крайне разнообразны по генетике и механизмам развития, и у них нет единой причины, против которой можно было бы создать универсальную вакцину. Говорить о "вакцине от рака крови" в классическом понимании пока рано. Скорее всего, вы имеете в виду терапевтические вакцины – методы, которые обучают иммунную систему пациента распознавать и уничтожать опухолевые клетки. В этой области идут интенсивные исследования. У нас в России не менее шести команд разрабатывают химерные Т-клеточные рецепторы для их применения в онкогематологии. CAR-T-клеточные технологии – это блокбастер, они творят удивительные вещи.

Интересно, что лидером в этой области является Китай. У нас на школе в этом году два очень серьезных эксперта из Китая рассказывают о своем опыте. Например, доктор Яцзын Джанг из клиники Gobroad Healthcare Group в Пекине. Они сделали уже более четырех тысяч Car-T клеточных процедур – феноменальный опыт, который нам надо перенимать. Надеемся, что эта технология получит широкое развитие в России в ближайшие годы.

– Как обычному человеку понять, что у него возникли какие-то проблемы с кровью? Какие симптомы должны сразу насторожить?

– Заболевания крови редко начинаются внезапно и драматично. Чаще всего это постепенные, неспецифические симптомы, которые легко списать на усталость или стресс. Насторожить должны выраженная слабость, быстрая утомляемость, одышка при привычной нагрузке, частые или необычные кровотечения, появление синяков без травмы; увеличение лимфатических узлов, которое сохраняется более двух-трех недель, необъяснимая потеря веса, длительная субфебрильная температура, ночная потливость.

Важно понимать: эти симптомы не означают автоматически серьезное заболевание. Но если они сохраняются или нарастают, надо обратиться к врачу и начать с обычного общего анализа крови. В гематологии именно простой анализ крови часто становится первым и очень информативным шагом.

– А как часто нужно делать анализ крови?