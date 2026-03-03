https://ria.ru/20260303/nevada-2078064193.html
СМИ сообщили о серии загадочных землетрясений у секретной базы США в Неваде
СМИ сообщили о серии загадочных землетрясений у секретной базы США в Неваде
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости.
Серия загадочных землетрясений произошла неподалеку от американской секретной военной базы в штате Невада, известной также как "Объект 52", где раньше проводили испытания ядерного оружия, сообщает британская газета Daily Mail
.
"Серия загадочных землетрясений была зафиксирована около одной из наиболее засекреченных баз США
, использовавшейся для ядерных испытаний. <...> На протяжении десятилетий считалось, что в этой удаленной зоне военные США проводили экспериментальные испытания самолетов, а также разработки в области ядерного оружия", — пишет газета, отмечая, что речь идет о так называемом "Объекте 52", который вместе с более известной базой "Объект 51" входит в огромный испытательный комплекс в Неваде
.
Согласно публикации, за последние сутки сейсмологи из Геологической службы США (USGS) зафиксировали в этой области 16 землетрясений магнитудой, превышающей 2,5. В течение же прошлой недели было зафиксировано более ста землетрясений, магнитуда которых варьировалась от 1,0 до превышающей 3,0.
Газета отмечает, что серии землетрясений неподалеку от полигона ядерных испытаний произошли одновременно с началом атаки США и Израиля
на Иран
.
В публикации сообщается, что никаких уведомлений со стороны американских властей о возобновлении полномасштабных ядерных испытаний не поступало, поэтому землетрясения могут быть частью нормальной геологической активности в регионе. При этом отмечается, что ядерные испытания регистрируются "очень схоже" с естественными землетрясениями, даже могут повлечь за собой небольшие афтершоки.