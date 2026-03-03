СМИ сообщили о серии загадочных землетрясений у секретной базы США в Неваде

Согласно публикации, за последние сутки сейсмологи из Геологической службы США (USGS) зафиксировали в этой области 16 землетрясений магнитудой, превышающей 2,5. В течение же прошлой недели было зафиксировано более ста землетрясений, магнитуда которых варьировалась от 1,0 до превышающей 3,0.

В публикации сообщается, что никаких уведомлений со стороны американских властей о возобновлении полномасштабных ядерных испытаний не поступало, поэтому землетрясения могут быть частью нормальной геологической активности в регионе. При этом отмечается, что ядерные испытания регистрируются "очень схоже" с естественными землетрясениями, даже могут повлечь за собой небольшие афтершоки.