ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. Шиитское движение "Хезболлах" совершило большую ошибку, атаковав Израиль, еврейское государство ответит движению еще более мощными ударами, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
https://ria.ru/20260303/netanyakhu-2078277006.html
Нетаньяху заявил, что "Хезболле" грозят новые удары
Нетаньяху заявил, что "Хезболле" грозят новые удары - РИА Новости, 03.03.2026
Нетаньяху заявил, что "Хезболле" грозят новые удары
Шиитское движение "Хезболлах" совершило большую ошибку, атаковав Израиль, еврейское государство ответит движению еще более мощными ударами, заявил израильский... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T18:33:00+03:00
2026-03-03T18:33:00+03:00
2026-03-03T18:33:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051315605_0:53:3071:1780_1920x0_80_0_0_2f1cf1232bae01a2906f9cea13dd943a.jpg
https://ria.ru/20260303/ksir-2078191185.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051315605_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_d1bc197d60c1393cda855fcd92526e88.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
Нетаньяху заявил, что "Хезболле" грозят новые удары
Нетаньяху: "Хезболле" грозят мощные удары из-за атак на Израиль
© AP Photo / Nathan HowardПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Nathan Howard
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото