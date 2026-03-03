Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху заявил, что вместе с Трампом борется с "плохими парнями" - РИА Новости, 03.03.2026
05:54 03.03.2026 (обновлено: 09:32 03.03.2026)
Нетаньяху заявил, что вместе с Трампом борется с "плохими парнями"
Нетаньяху заявил, что вместе с Трампом борется с "плохими парнями" - РИА Новости, 03.03.2026
Нетаньяху заявил, что вместе с Трампом борется с "плохими парнями"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он вместе с президентом США Дональдом Трампом борется с "плохими парнями", в то время как они сами -... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T05:54:00+03:00
2026-03-03T09:32:00+03:00
Нетаньяху заявил, что вместе с Трампом борется с "плохими парнями"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он вместе с президентом США Дональдом Трампом борется с "плохими парнями", в то время как они сами - хорошие.
"Мы здесь воюем с плохими парнями. Мы - хорошие парни", - сказал Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News.
Нетаньяху рассмеялся в ответ на тезис о том, что он втянул Трампа в войну
Нетаньяху также предупредил американский народ, что обладание Ираном ядерным оружием поставит под угрозу их жизни.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому ядерному досье между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
