Нетаньяху заявил, что вместе с Трампом борется с "плохими парнями"

ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он вместе с президентом США Дональдом Трампом борется с "плохими парнями", в то время как они сами - хорошие.
Нетаньяху также предупредил американский народ, что обладание Ираном ядерным оружием поставит под угрозу их жизни.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому ядерному досье между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
