https://ria.ru/20260303/netanjahu-2078074742.html
Нетаньяху рассмеялся в ответ на тезис о том, что он втянул Трампа в войну
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассмеялся в ответ на тезис о том, что он втянул президента США Дональда Трампа в войну, заявил, что это абсурд. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T05:40:00+03:00
в мире, сша, израиль, иран, биньямин нетаньяху, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
