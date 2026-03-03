Рейтинг@Mail.ru
05:40 03.03.2026 (обновлено: 09:08 03.03.2026)
Нетаньяху рассмеялся в ответ на тезис о том, что он втянул Трампа в войну
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассмеялся в ответ на тезис о том, что он втянул президента США Дональда Трампа в войну, заявил, что это абсурд. РИА Новости, 03.03.2026
2026
Нетаньяху назвал тезис о втягивании Трампа в войну абсурдом

ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассмеялся в ответ на тезис о том, что он втянул президента США Дональда Трампа в войну, заявил, что это абсурд.
"Это просто абсурд. Дональд Трамп — самый сильный лидер в мире. Он делает то, что считает правильным для Америки. Он также делает то, что считает правильным для будущих поколений", - сказал Нетаньяху в интервью Fox News, когда его попросили прокомментировать подобную точку зрения.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
