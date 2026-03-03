https://ria.ru/20260303/netanjahu-2078074568.html
Нетаньяху верит в установление мира между Израилем и Саудовской Аравией
Нетаньяху верит в установление мира между Израилем и Саудовской Аравией - РИА Новости, 03.03.2026
Нетаньяху верит в установление мира между Израилем и Саудовской Аравией
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что верит в установление мирных отношений между Израилем и Саудовской Аравией после завершения операции против...
в мире
израиль
иран
сша
биньямин нетаньяху
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
иран
сша
Нетаньяху верит в установление мира между Израилем и Саудовской Аравией
Нетаньяху убежден в перспективах отношений с Эр-Риядом после операции в Иране