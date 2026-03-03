https://ria.ru/20260303/netanjahu-2078073725.html
Нетаньяху заявил, что бесконечной войны с Ираном не будет
Нетаньяху заявил, что бесконечной войны с Ираном не будет - РИА Новости, 03.03.2026
Нетаньяху заявил, что бесконечной войны с Ираном не будет
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что бесконечной войны с Ираном не будет, будут быстрые и решительные действия. РИА Новости, 03.03.2026
Нетаньяху заявил, что бесконечной войны с Ираном не будет
