Нетаньяху заявил, что бесконечной войны с Ираном не будет
05:27 03.03.2026
Нетаньяху заявил, что бесконечной войны с Ираном не будет
Нетаньяху заявил, что бесконечной войны с Ираном не будет
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что бесконечной войны с Ираном не будет, будут быстрые и решительные действия. РИА Новости, 03.03.2026
в мире
иран
израиль
сша
биньямин нетаньяху
военная операция сша и израиля против ирана
2026
в мире, иран, израиль, сша, биньямин нетаньяху, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Военная операция США и Израиля против Ирана
Нетаньяху заявил, что бесконечной войны с Ираном не будет

Нетаньяху: бесконечной войны с Ираном не будет, будут быстрые действия

© AP Photo / Nathan HowardПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что бесконечной войны с Ираном не будет, будут быстрые и решительные действия.
"Бесконечной войны не будет... Это будет быстрая и решительная операция", - сказал Нетаньяху в интервью Fox News.
Премьер Израиля добавил, что операция против Ирана якобы откроет эру мира, "о которой мы даже не мечтали".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
 
