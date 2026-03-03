Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев прокомментировал повышение цен на нефть - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/neft-2078224592.html
Дмитриев прокомментировал повышение цен на нефть
Дмитриев прокомментировал повышение цен на нефть - РИА Новости, 03.03.2026
Дмитриев прокомментировал повышение цен на нефть
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T15:56:00+03:00
2026-03-03T15:56:00+03:00
сша
иран
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
brent
экономика
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051905043_298:475:3057:2027_1920x0_80_0_0_0c2bf4e4a3c07ba7ad5beed133a569f2.jpg
https://ria.ru/20260303/neft-2078140336.html
https://ria.ru/20260303/neft-2078127501.html
сша
иран
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051905043_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_0c2599422fa7e733d983ea0a902a6736.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, иран, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, brent, экономика, военная операция сша и израиля против ирана
США, Иран, Россия, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Brent, Экономика, Военная операция США и Израиля против Ирана
Дмитриев прокомментировал повышение цен на нефть

Дмитриев: прогноз по повышению цен на нефть воспринимается не так скептически

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что прогноз по цене нефти выше 100 долларов за баррель уже воспринимается не так скептически.
"Многие были настроены скептически, когда был озвучен прогноз о цене выше 100 долларов (за баррель - ред.). Сейчас скептиков стало меньше", - написал Дмитриев в соцсети X.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Аналитик спрогнозировал стоимость нефти весной
Вчера, 11:48
Ранее во вторник стоимость одного барреля марки Brent превысила 85 долларов впервые с июля 2024 года, рост составлял при этом 9%. С начала недели удорожание этой марки нефти составляет уже почти 15%.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности, передал в понедельник портал Maritime News. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Аналитик оценил влияние конфликта на Ближнем Востоке на российскую нефть
Вчера, 11:11
 
СШАИранРоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийBrentЭкономикаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала