Дмитриев прокомментировал повышение цен на нефть

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что прогноз по цене нефти выше 100 долларов за баррель уже воспринимается не так скептически.

Ранее во вторник стоимость одного барреля марки Brent превысила 85 долларов впервые с июля 2024 года, рост составлял при этом 9%. С начала недели удорожание этой марки нефти составляет уже почти 15%.