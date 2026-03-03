Дмитриев прокомментировал повышение цен на нефть

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что прогноз по цене нефти выше 100 долларов за баррель уже воспринимается не так скептически.
Вчера, 11:48
Ранее во вторник стоимость одного барреля марки Brent превысила 85 долларов впервые с июля 2024 года, рост составлял при этом 9%. С начала недели удорожание этой марки нефти составляет уже почти 15%.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности, передал в понедельник портал Maritime News. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.