Цены на нефть в мире выросли на пять процентов - РИА Новости, 03.03.2026
12:23 03.03.2026
Цены на нефть в мире выросли на пять процентов
Мировые цены на нефть усилили рост во вторник до 5%, следует из данных торгов. РИА Новости, 03.03.2026
2026
экономика, brent, wti (нефть)
Цены на нефть в мире выросли на пять процентов

Цены на нефть марки Brent выросли до 81,64 доллара за баррель

© Depositphotos.com / MakhnachДобыча нефти
Добыча нефти
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть усилили рост во вторник до 5%, следует из данных торгов.
По состоянию на 12.11 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 5,02% относительно предыдущего закрытия - до 81,64 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 5,03% - до 74,81 доллара.
Трубопровод для транспортировки газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Цены на газ в Европе достигли максимума за три года
© 2026 МИА «Россия сегодня»
