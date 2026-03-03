https://ria.ru/20260303/neft-2078150740.html
Цены на нефть в мире выросли на пять процентов
Мировые цены на нефть усилили рост во вторник до 5%, следует из данных торгов. РИА Новости, 03.03.2026
экономика
brent
wti (нефть)
2026
Новости
ru-RU
Цены на нефть марки Brent выросли до 81,64 доллара за баррель