Аналитик спрогнозировал стоимость нефти весной

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent этой весной составит 95-115 долларов за баррель, заявил РИА Новости эксперт по энергетическому суверенитету и промышленным рынкам Фредди Густаво Веласкес Роблес.

"Тарифы на фрахт вошли в зону гиперволатильности. Обход через мыс Доброй Надежды добавляет от 10 до 15 дней к транзиту, резко увеличивая эксплуатационные расходы. Страхование теперь составляет до 20% стоимости груза. Это создает прямое инфляционное давление на нефтеперерабатывающие заводы и конечного потребителя", - подчеркнул он.