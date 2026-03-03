Рейтинг@Mail.ru
Аналитик спрогнозировал стоимость нефти весной - РИА Новости, 03.03.2026
11:48 03.03.2026
Аналитик спрогнозировал стоимость нефти весной
2026-03-03T11:48:00+03:00
2026-03-03T11:48:00+03:00
экономика
ближний восток
иран
сша
brent
экономика, ближний восток, иран, сша, brent
Экономика, Ближний Восток, Иран, США, Brent
Нефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяная качалка . Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent этой весной составит 95-115 долларов за баррель, заявил РИА Новости эксперт по энергетическому суверенитету и промышленным рынкам Фредди Густаво Веласкес Роблес.
Нефть начала отчётливо дорожать в связи с событиями на Ближнем Востоке. Если пятницу марка Brent торговалась в районе чуть выше 70 долларов за баррель, то на текущий момент её цена находится в районе 81 доллара.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Дмитриев предрек рост цен на нефть и газ
Вчера, 02:08
"Базовый сценарий на квартал март-май устанавливает цену на нефть марки Brent в диапазоне 95–115 долларов", - прогнозирует аналитик.
Он подчеркнул, что события 1 марта представляют собой окончательное крушение системы глобальной энергетической безопасности. "Начало боевых операций в Персидском заливе заставляет нас пересмотреть архитектуру снабжения с точки зрения регионального стратегического выживания", - обратил внимание эксперт.
Эксперт обратил внимание, что милитаризация и блокада основных океанских маршрутов вызвали критический дисбаланс в ценообразовании.
"Тарифы на фрахт вошли в зону гиперволатильности. Обход через мыс Доброй Надежды добавляет от 10 до 15 дней к транзиту, резко увеличивая эксплуатационные расходы. Страхование теперь составляет до 20% стоимости груза. Это создает прямое инфляционное давление на нефтеперерабатывающие заводы и конечного потребителя", - подчеркнул он.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Ряд стран закрыл или ограничил движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации.
Добыча нефти в Татарстане
Аналитик оценил влияние конфликта на Ближнем Востоке на российскую нефть
Вчера, 11:11
 
ЭкономикаБлижний ВостокИранСШАBrent
 
 
