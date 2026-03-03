Глава РФПИ предрек рост цен на нефть и газ

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке предрек, что скоро случится значительный рост цен на нефть и природный газ, а лидеры ЕС будут лишь следить за ситуацией.
"Скоро: нефть более 100 долларов. Природный газ вырастет в цене в два раза. ЕС будет следить за ситуацией", - написал Дмитриев в соцсети Х, комментируя новость о закрытии Ормузского пролива.
Ранее Дмитриев писал, что на фоне кризиса на Ближнем Востоке и после отказа от российского газа Европе вновь понадобится Россия, чтобы выжить.
Судоходство через Ормузский пролив резко сократилось после ударов США и Израиля по Ирану, а страховщики начали повышать военные премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности, сообщил в понедельник портал Maritime News. Формальной блокады нет, однако рынок столкнулся с фактическим параличом перевозок из-за угроз безопасности.
