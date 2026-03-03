Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ предрек рост цен на нефть и газ - РИА Новости, 03.03.2026
02:08 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/neft-2078058996.html
Глава РФПИ предрек рост цен на нефть и газ
Глава РФПИ предрек рост цен на нефть и газ
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T02:08:00+03:00
2026-03-03T02:08:00+03:00
экономика
россия
ближний восток
ормузский пролив
кирилл дмитриев
евросоюз
российский фонд прямых инвестиций
россия
ближний восток
ормузский пролив
экономика, россия, ближний восток, ормузский пролив, кирилл дмитриев, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций
Экономика, Россия, Ближний Восток, Ормузский пролив, Кирилл Дмитриев, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций
Глава РФПИ предрек рост цен на нефть и газ

Дмитриев предрек сильный рост цен на нефть и газ из-за ситуации вокруг Ирана

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке предрек, что скоро случится значительный рост цен на нефть и природный газ, а лидеры ЕС будут лишь следить за ситуацией.
"Скоро: нефть более 100 долларов. Природный газ вырастет в цене в два раза. ЕС будет следить за ситуацией", - написал Дмитриев в соцсети Х, комментируя новость о закрытии Ормузского пролива.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
США разработали план реагирования на повышение цен на нефть, заявил Рубио
Вчера, 01:25
Ранее Дмитриев писал, что на фоне кризиса на Ближнем Востоке и после отказа от российского газа Европе вновь понадобится Россия, чтобы выжить.
Судоходство через Ормузский пролив резко сократилось после ударов США и Израиля по Ирану, а страховщики начали повышать военные премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности, сообщил в понедельник портал Maritime News. Формальной блокады нет, однако рынок столкнулся с фактическим параличом перевозок из-за угроз безопасности.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
