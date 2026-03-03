Глава РФПИ предрек рост цен на нефть и газ

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке предрек, что скоро случится значительный рост цен на нефть и природный газ, а лидеры ЕС будут лишь следить за ситуацией.