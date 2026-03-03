Рейтинг@Mail.ru
Российские школы пять раз за неделю стали целями атак ВСУ, заявил Небензя - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:02 03.03.2026 (обновлено: 01:08 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/nebenzya-2078054228.html
Российские школы пять раз за неделю стали целями атак ВСУ, заявил Небензя
Российские школы пять раз за неделю стали целями атак ВСУ, заявил Небензя - РИА Новости, 03.03.2026
Российские школы пять раз за неделю стали целями атак ВСУ, заявил Небензя
Российский постпред в ООН Василий Небензя заявил, что только за последнюю неделю российские школы пять раз становились предметом целенаправленного нападения со... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T01:02:00+03:00
2026-03-03T01:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
происшествия
украина
василий небензя
оон
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974534778_0:357:2351:1680_1920x0_80_0_0_1655046909d140089e5bda5c8fda67ee.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974534778_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1971dca5952b6d19a49d4cfb5a48f05c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, происшествия, украина, василий небензя, оон, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Украина, Василий Небензя, ООН, Белгородская область
Российские школы пять раз за неделю стали целями атак ВСУ, заявил Небензя

Небензя: пять раз за последнюю неделю школы в России становились целями атак ВСУ

© AP Photo / Seth WenigПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Seth Wenig
Постпред России при ООН Василий Небензя . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 3 мар – РИА Новости. Российский постпред в ООН Василий Небензя заявил, что только за последнюю неделю российские школы пять раз становились предметом целенаправленного нападения со стороны Вооруженных сил Украины.
"Немногие знают о том, а точнее, не хотят знать, что только за последнюю неделю российские школы стали предметом целенаправленного нападения со стороны вооружённых сил Украины пять раз, о том, что в Белгородской области в прошлом году дети были вынуждены учиться в удаленном формате", – сказал Небензя во время заседания Совбеза ООН.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествияУкраинаВасилий НебензяООНБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала