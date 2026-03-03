https://ria.ru/20260303/nebenzja-2078055818.html
Небензя отметил усилия Меланьи Трамп по воссоединению семей
Небензя отметил усилия Меланьи Трамп по воссоединению семей
Российский постпред в ООН Василий Небензя заявил, что Россия высоко ценит усилия первой леди США Меланьи Трамп по вопросу воссоединения детей с их семьями в... РИА Новости, 03.03.2026
в мире
украина
россия
сша
василий небензя
меланья трамп
оон
международный комитет красного креста (мккк)
украина
россия
сша
В мире, Украина, Россия, США, Василий Небензя, Меланья Трамп, ООН, Международный комитет Красного Креста (МККК)
Небензя отметил усилия Меланьи Трамп по воссоединению семей
Небензя: Россия высоко ценит усилия Меланьи Трамп по воссоединению семей