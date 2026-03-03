Рейтинг@Mail.ru
Небензя отметил усилия Меланьи Трамп по воссоединению семей
01:23 03.03.2026
Небензя отметил усилия Меланьи Трамп по воссоединению семей
Российский постпред в ООН Василий Небензя заявил, что Россия высоко ценит усилия первой леди США Меланьи Трамп по вопросу воссоединения детей с их семьями в... РИА Новости, 03.03.2026
Небензя отметил усилия Меланьи Трамп по воссоединению семей

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 3 мар - РИА Новости. Российский постпред в ООН Василий Небензя заявил, что Россия высоко ценит усилия первой леди США Меланьи Трамп по вопросу воссоединения детей с их семьями в рамках кризиса на Украине.
"Мы ведем работу по воссоединению несовершеннолетних с их семьями, потерявшими связь в результате конфликта. В этом процессе нам помогает Катар, Международный комитет Красного Креста и Ватикан. Госпожа председатель, мы высоко ценим ваши личные усилия по данной проблематике в контексте ситуации вокруг Украины, продолжаем поддерживать конструктивное взаимодействие по линии нашего детского омбудсмена и рассчитываем на дальнейшее сотрудничество в этой сфере", - сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Москалькова рассказала о взаимодействии с Украиной по воссоединению семей
15 декабря 2025, 13:42
 
