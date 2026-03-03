https://ria.ru/20260303/nato-2078313377.html
НАТО пока не участвует в конфликте на Ближнем Востоке, заявили в Румынии
Министр обороны Румынии Раду Мируцэ заявил, что НАТО пока не участвует в конфликте между Ираном, США и Израилем. РИА Новости, 03.03.2026
