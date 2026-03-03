Рейтинг@Mail.ru
НАТО пока не участвует в конфликте на Ближнем Востоке, заявили в Румынии
21:27 03.03.2026
НАТО пока не участвует в конфликте на Ближнем Востоке, заявили в Румынии
НАТО пока не участвует в конфликте на Ближнем Востоке, заявили в Румынии
в мире
иран
израиль
сша
нато
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
сша
в мире, иран, израиль, сша, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
НАТО пока не участвует в конфликте на Ближнем Востоке, заявили в Румынии

Мируцэ: НАТО пока не участвуют в боевых действиях против Ирана

КИШИНЕВ, 3 мар - РИА Новости. Министр обороны Румынии Раду Мируцэ заявил, что НАТО пока не участвует в конфликте между Ираном, США и Израилем.
"На данный момент начавшиеся и продолжающиеся в Иране действия — это не действия НАТО, это действия Соединенных Штатов и Израиля. НАТО пока не участвует в этом, и мы видим, что Иран также сосредоточен на избегании нападений на страны-члены НАТО", — заявил Мируцэ в эфире телеканала Digi24.
Министра также спросили, обращались ли Соединенные Штаты или Израиль к Румынии за материально-технической или военной поддержкой. На что он ответил, что таких обсуждений не было.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив.
Флаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
США не предупредили НАТО об операции в Иране, заявили в МИД
В мире Иран Израиль США НАТО Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
