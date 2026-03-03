Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО поддержал атаки на Иран - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:03 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/nato-2078058661.html
Генсек НАТО поддержал атаки на Иран
Генсек НАТО поддержал атаки на Иран - РИА Новости, 03.03.2026
Генсек НАТО поддержал атаки на Иран
НАТО хоть и поддерживает удары против Ирана, но не планирует принимать участие в военных действиях, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T02:03:00+03:00
2026-03-03T02:03:00+03:00
в мире
иран
сша
брюссель
марк рютте
нато
ard
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073971267_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9a782b81cff691d6a2d4828ecf030f7b.jpg
https://ria.ru/20260303/ssha-2078057129.html
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
иран
сша
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073971267_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6a9f7e4165d5410207f559cb34b23ad9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, брюссель, марк рютте, нато, ard, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Брюссель, Марк Рютте, НАТО, ARD, Военная операция США и Израиля против Ирана
Генсек НАТО поддержал атаки на Иран

Рютте: НАТО не планирует участвовать в военных действиях против Ирана

© REUTERS / Tom NicholsonГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Tom Nicholson
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 3 мар - РИА Новости. НАТО хоть и поддерживает удары против Ирана, но не планирует принимать участие в военных действиях, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
"Нет абсолютно никаких планов, чтобы НАТО было втянуто или стало частью этого", - заявил он в интервью телеканалу ARD в Брюсселе.
Дым на месте взрыва в Манаме, Бахрейн - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Постпред Ирана заявил, что США сделали все свои базы законными целями
Вчера, 01:36
При этом Рютте подчеркнул, что полностью поддерживает удары по Ирану.
"Я считаю очень важным то, что США делают здесь совместно с Израилем", - добавил он.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
 
В миреИранСШАБрюссельМарк РюттеНАТОARDВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала