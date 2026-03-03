https://ria.ru/20260303/nato-2078058661.html
Генсек НАТО поддержал атаки на Иран
Генсек НАТО поддержал атаки на Иран - РИА Новости, 03.03.2026
Генсек НАТО поддержал атаки на Иран
НАТО хоть и поддерживает удары против Ирана, но не планирует принимать участие в военных действиях, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. РИА Новости, 03.03.2026
в мире
иран
сша
брюссель
марк рютте
нато
ard
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
брюссель
Генсек НАТО поддержал атаки на Иран
Рютте: НАТО не планирует участвовать в военных действиях против Ирана