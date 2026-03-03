Рейтинг@Mail.ru
Российский штурмовик рассказал, какое оружие выбирают наемники ВСУ - РИА Новости, 03.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:58 03.03.2026 (обновлено: 04:59 03.03.2026)
Российский штурмовик рассказал, какое оружие выбирают наемники ВСУ
Российский штурмовик рассказал, какое оружие выбирают наемники ВСУ - РИА Новости, 03.03.2026
Российский штурмовик рассказал, какое оружие выбирают наемники ВСУ
Опытные иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, предпочитают использовать в бою автоматы Калашникова, несмотря на доступ к оружию западного производства,... РИА Новости, 03.03.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
2026
безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Российский штурмовик рассказал, какое оружие выбирают наемники ВСУ

РИА Новости: наемники ВСУ предпочитают использовать в бою автоматы Калашникова

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Опытные иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, предпочитают использовать в бою автоматы Калашникова, несмотря на доступ к оружию западного производства, сообщил РИА Новости оператор беспилотных систем 11-го батальона беспилотных систем 51-й гвардейской армии российской группировки войск "Центр" с позывным "Артист".
"Много пленных у нас было. Спрашиваем: у вас же должно быть натовское оружие - М4, SCAR. А они отвечают, что им это неинтересно, клинит, плохо работает, предпочитают автоматы Калашникова", - рассказал собеседник агентства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Иностранные наемники ВСУ быстро бегут с передовой в Сумской области
2 марта, 20:12
Он отметил, что российское стрелковое оружие они считают более надежным в условиях интенсивных боевых действий.
"Наемники отзываются о русском оружии, что это лучшее", - добавил военнослужащий.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Вооруженные силы Украины
 
 
