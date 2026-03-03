https://ria.ru/20260303/naemniki-2078071374.html
Российский штурмовик рассказал, какое оружие выбирают наемники ВСУ
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Опытные иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, предпочитают использовать в бою автоматы Калашникова, несмотря на доступ к оружию западного производства, сообщил РИА Новости оператор беспилотных систем 11-го батальона беспилотных систем 51-й гвардейской армии российской группировки войск "Центр" с позывным "Артист".
"Много пленных у нас было. Спрашиваем: у вас же должно быть натовское оружие - М4, SCAR. А они отвечают, что им это неинтересно, клинит, плохо работает, предпочитают автоматы Калашникова", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что российское стрелковое оружие они считают более надежным в условиях интенсивных боевых действий.
"Наемники отзываются о русском оружии, что это лучшее", - добавил военнослужащий.