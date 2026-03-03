Рейтинг@Mail.ru
МВД предупредило о мошеннической рассылке под предлогом кадров с места ДТП - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:42 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/mvd-2078307403.html
МВД предупредило о мошеннической рассылке под предлогом кадров с места ДТП
МВД предупредило о мошеннической рассылке под предлогом кадров с места ДТП - РИА Новости, 03.03.2026
МВД предупредило о мошеннической рассылке под предлогом кадров с места ДТП
Рассылка вредоносных файлов под предлогом "кадров с места ДТП" распространяется в мессенджере Telegram через домовые, родительские и другие крупные чаты,... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T20:42:00+03:00
2026-03-03T20:42:00+03:00
технологии
telegram
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056311_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_39210ef9a72ea4dabc416bbf31d14bf7.jpg
https://ria.ru/20260303/moshenniki-2078098740.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056311_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8def6299c5e6a4a97a4f9d4bf115294e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, telegram, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Технологии, Telegram, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД предупредило о мошеннической рассылке под предлогом кадров с места ДТП

МВД: мошенники рассылают вредоносные файлы под предлогом кадров с места ДТП

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильные телефоны
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Рассылка вредоносных файлов под предлогом "кадров с места ДТП" распространяется в мессенджере Telegram через домовые, родительские и другие крупные чаты, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Фиксируется рассылка вредоносных файлов под предлогом "кадров с места ДТП". Такие сообщения сегодня распространяются преимущественно в мессенджере Telegram, в том числе через домовые, родительские и другие крупные чаты", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что мошенники в общий чат отправляют эмоциональное сообщение о якобы произошедшей аварии с участием знакомых людей и прикрепляют ссылку на группу с громким названием, например, "ДТП.Происшествия.18+", в которой размещено несколько новостей и файл с записью происшествия, который по факту является вредоносной программой для Android.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Названы самые популярные схемы мошенничества под видом онлайн-знакомств
Вчера, 09:29
 
ТехнологииTelegramМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала