МВД предупредило о мошеннической рассылке под предлогом кадров с места ДТП
МВД предупредило о мошеннической рассылке под предлогом кадров с места ДТП - РИА Новости, 03.03.2026
МВД предупредило о мошеннической рассылке под предлогом кадров с места ДТП
Рассылка вредоносных файлов под предлогом "кадров с места ДТП" распространяется в мессенджере Telegram через домовые, родительские и другие крупные чаты,... РИА Новости, 03.03.2026
технологии
telegram
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
МВД предупредило о мошеннической рассылке под предлогом кадров с места ДТП
МВД: мошенники рассылают вредоносные файлы под предлогом кадров с места ДТП
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Рассылка вредоносных файлов под предлогом "кадров с места ДТП" распространяется в мессенджере Telegram через домовые, родительские и другие крупные чаты, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Фиксируется рассылка вредоносных файлов под предлогом "кадров с места ДТП". Такие сообщения сегодня распространяются преимущественно в мессенджере Telegram
, в том числе через домовые, родительские и другие крупные чаты", - говорится в сообщении
.
В ведомстве отметили, что мошенники в общий чат отправляют эмоциональное сообщение о якобы произошедшей аварии с участием знакомых людей и прикрепляют ссылку на группу с громким названием, например, "ДТП.Происшествия.18+", в которой размещено несколько новостей и файл с записью происшествия, который по факту является вредоносной программой для Android.