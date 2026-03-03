МТС запустила образовательный курс по кибербезопасности

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Экосистема МТС запустила интерактивный бесплатный курс "Кибербезопасность: гид против мошенников", сообщает пресс-служба компании.

Курс состоит из 12 тематических блоков, каждый из которых подробно раскрывает основные мошеннические схемы, методы психологического воздействия и способы защиты от них. После изучения материалов пользователь сможет пройти итоговый тест из 12 вопросов для проверки полученных знаний и закрепления материала.

В компании отметили, что курс поможет пользователям всех возрастов лучше понять основные цели, логику действий и инструменты, которые используют мошенники.