МТС запустила образовательный курс по кибербезопасности
Экосистема МТС запустила интерактивный бесплатный курс "Кибербезопасность: гид против мошенников", сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 03.03.2026
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Экосистема МТС запустила интерактивный бесплатный курс "Кибербезопасность: гид против мошенников", сообщает пресс-служба компании.
Курс состоит из 12 тематических блоков, каждый из которых подробно раскрывает основные мошеннические схемы, методы психологического воздействия и способы защиты от них. После изучения материалов пользователь сможет пройти итоговый тест из 12 вопросов для проверки полученных знаний и закрепления материала.
В компании отметили, что курс поможет пользователям всех возрастов лучше понять основные цели, логику действий и инструменты, которые используют мошенники.
"Запуск курса — это наш вклад в повышение цифровой грамотности пользователей и формирование осознанного подхода к безопасности", — прокомментировал директор Центра продуктов телеком-технологий Андрей Бийчук, его слова приводит пресс-служба.